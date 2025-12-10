वरमाला के बाद दूल्हे के चरणों में झुकीं कथावाचक निधि, गाजियाबाद में फेरे; ढाई किलो सोने वाला दोस्त बना चर्चा का विषय

शादी से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। खासतौर पर निधि द्वारा वरमाला के दौरान दूल्हे के चरण छूने का दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लोग संस्कार और परंपरा का प्रतीक मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, दूल्हे की ओर से भी पारंपरिक तरीके से सम्मान व्यक्त किया गया। बताया जा रहा है कि चिराग के एक खास मित्र ढाई किलो से अधिक सोने के आभूषण पहनकर समारोह में पहुंचे, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। हालांकि परिवार की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह चर्चा समारोह को और ज्यादा सुर्खियों में ला रही है।