वरमाला के बाद दूल्हे के चरणों में झुकीं कथावाचक निधि, गाजियाबाद में फेरे; ढाई किलो सोने वाला दोस्त बना चर्चा का विषय

कथावाचक निधि सारस्वत और बीजेपी नेता चिराग उपाध्याय की शादी: भक्ति, परंपरा और सामाजिक रंगों से सजा गाजियाबाद का भव्य समारोह (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
Nidhi Saraswat Celebrity Wedding: उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सामाजिक जगत में इन दिनों एक विशेष शादी की खूब चर्चा है। मशहूर कथावाचक और भजन गायिका निधि सारस्वत और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चिराग उपाध्याय के विवाह को लेकर गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ और हाथरस तक उत्साह का माहौल है। भक्ति, संस्कृति और राजनीति के इस संगम वाली शादी को लोग “आध्यात्मिक महोत्सव” के रूप में देख रहे हैं।
कुछ दिन पहले जयपुर में वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में भव्य धार्मिक आयोजन देखने को मिला था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब गाजियाबाद में कथावाचक निधि सारस्वत की शादी चर्चा का विषय बन गई है। यह विवाह न केवल एक पारिवारिक आयोजन है, बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम के रूप में भी देखा जा रहा है।
निधि सारस्वत धार्मिक जगत में एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे एक लोकप्रिय कथावाचक और भजन गायिका हैं और “राधे ब्रज जन मन सुखकारी” जैसे भजनों से देशभर में पहचान बना चुकी हैं। उनकी कथा-श्मश्रुति और भजनों की मधुर प्रस्तुति युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को आकर्षित करती है।
वहीं, दूल्हे चिराग उपाध्याय राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं। वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के पुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक युवा नेता हैं। उनकी माता सीमा उपाध्याय वर्तमान में हाथरस जिला पंचायत की चेयरपर्सन हैं, जिससे परिवार का राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व पहले से स्थापित है।
जानकारी के अनुसार शादी की मुख्य रस्में गाजियाबाद स्थित वेदांता फार्म हाउस में आयोजित की जा रही हैं। इस विवाह समारोह को एक तरह से “धार्मिक-सांस्कृतिक महोत्सव” का रूप दिया गया है। समारोह स्थल पर पारंपरिक सजावट, पुष्प वर्षा, वेद मंत्रों की ध्वनि और भजन-संकीर्तन की विशेष व्यवस्था की गई है। रविवार को गाजियाबाद में दूल्हा-दुल्हन के घर पर हल्दी की रस्म आयोजित की गई, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान निधि पिंक और ब्लू शेड के खूबसूरत लहंगे में नजर आईं, जबकि चिराग ने पारंपरिक सूट पहनकर समारोह में शिरकत की।
शादी से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। खासतौर पर निधि द्वारा वरमाला के दौरान दूल्हे के चरण छूने का दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लोग संस्कार और परंपरा का प्रतीक मान रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, दूल्हे की ओर से भी पारंपरिक तरीके से सम्मान व्यक्त किया गया। बताया जा रहा है कि चिराग के एक खास मित्र ढाई किलो से अधिक सोने के आभूषण पहनकर समारोह में पहुंचे, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। हालांकि परिवार की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह चर्चा समारोह को और ज्यादा सुर्खियों में ला रही है।
निधि और चिराग की मुलाकात की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। करीब पांच वर्ष पहले दोनों की मुलाकात अलीगढ़ में आयोजित एक ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। धार्मिक वातावरण और आध्यात्मिक विचारों में समानता के कारण धीरे-धीरे दोनों के बीच संवाद बढ़ा और दोस्ती की नींव पड़ी। समय के साथ यह दोस्ती गहरी होती चली गई और दोनों परिवारों की सहमति से अब यह रिश्ता विवाह में बदल गया। निधि मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली हैं, जबकि चिराग का परिवार हाथरस जिले से ताल्लुक रखता है।
इस विवाह में दोनों परिवारों की भूमिका भी अहम रही है। चिराग की माता सीमा उपाध्याय ने हाल ही में बेटे और होने वाली बहू को सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद दिया था। इसके बाद ही शादी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। उपाध्याय और सारस्वत परिवारों में इस समय खुशी का माहौल है और रिश्तेदारों का आना-जाना जारी है।
परिवार की ओर से बताया गया है कि इस विवाह का मुख्य दिन 9 दिसंबर तय किया गया था । इस दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फेरे और अन्य धार्मिक रस्में संपन्न हुई । शादी को “भव्य” बनाने के बावजूद परिवार ने सादगी और परंपरा को प्राथमिकता देने की बात कही है।
निधि और चिराग की लोकप्रियता को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस शादी में कई प्रसिद्ध कथावाचक, संत, भजन गायक, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता शामिल हो सकते हैं। समारोह के लिए सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़ी विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।
यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि भक्ति और समाज के बीच सेतु का प्रतीक माना जा रहा है। जहां एक ओर आध्यात्मिक जगत की लोकप्रिय हस्ती और दूसरी ओर राजनीतिक परिवार का प्रतिनिधि, दोनों का यह मिलन सामाजिक समरसता का संदेश भी दे रहा है।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग