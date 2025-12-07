अबॉर्शन की दवा खाने के बाद भी पैदा हो गई बेटी, मां ने छत पर पटकर मारा, सिर की हड्डी दो हिस्सों में टूटी

आरोपी महिला का नाम झरना है। वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। डेढ़ साल पहले उसकी शादी बिहार के दरभंगा के बादल से हुई थी। बादल छोटे-मोटे काम करके परिवार चलाता है। झरना शादी के बाद से ही बेटा चाहती थी।झरना जब गर्भवती हुई तो 5 महीने बाद उसने दरभंगा के एक निजी नर्सिंग होम में भ्रूण जांच करवाई। रिपोर्ट में सामने आया कि गर्भ में बेटी है। झरना किसी भी हालत में बेटी नहीं चाहती थी। उसने पति को इस बारे में नहीं बताया और खुद ही गर्भपात कराने की कोशिश की। डॉक्टरों ने मेडिकल वजहों से अबॉर्शन करने से मना कर दिया।