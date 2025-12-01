Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

घर में लगे AC की EMI भरी और जमकर किया खर्च…इसके बाद मार दी गोली; हिला कर रख देगा सनसनीखेज मामला!

Crime News: पहले शख्स ने युवती के घर में लगे AC की EMI भरी और उसके बाद उस पर जमकर खर्चा किया। इसके बाद शख्स ने युवती को गोली मार दी। जानिए क्या है पूरा सनसनीखेज मामला?

less than 1 minute read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Harshul Mehra

Dec 01, 2025

crime news boyfriend shot girlfriend were in a relationship for 5 years find out why ghaziabad

घर में लगे AC की EMI भरी और जमकर किया खर्च...इसके बाद मार दी गोली। फोटो सोर्स-AI

Crime News: गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 22 साल की युवती को उसके प्रेमी ने गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे। जैसे ही शख्स को पता चला की उसकी प्रेमिका की शादी किसी और से तय हो गई है तो उसने प्रेमिका को गोली मार दी।

गाजियाबाद में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी

मोदीनगर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ACP) अमित सक्सेना ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को भोजपुर इलाके के नंगलाबेर गांव में हुई।

युवती को किया गया मेरठ रेफर

28 साल के आरोपी प्रदीप कुमार ने कथित तौर पर युवती के घर में घुसकर उस पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। इस वजह से युवती जमीन पर गिर गई। परिवार के लोग और पड़ोसी उसे मोदीनगर के एक हॉस्पिटल ले गए। जहां हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया।

युवती ने बंद कर दी थी बातचीत

ACP ने आगे कहा कि डॉक्टर्स ने बताया कि गोली लड़की के कान के पास ऊपरी हिस्से में लगी थी। सोमवार को एक न्यूरोसर्जन उसकी सर्जरी करेंगे। पुलिस ने कहा कि MSC फर्स्ट-ईयर की स्टूडेंट युवती ने हाल के हफ्तों में प्रदीप से बात करना बंद कर दिया था। वह इस बात से परेशान था कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी।

मामले में जांच जारी

उन्होंने कहा कि प्रदीप ने उस पर काफी पैसे भी खर्च किए थे और उसके घर में लगे एयर कंडीशनर की EMI भी दे रहा था। ACP सक्सेना ने कहा, " प्रेमिका की शादी के बारे में जानने के बाद उसे अपने दोस्तों के बीच बेइज्जती महसूस हुई।" उन्होंने आगे कहा कि पुलिस टीमें प्रदीप के संभावित ठिकानों पर रेड कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

SIR फॉर्म BLO ने ऑनलाइन अपलोड किया या नहीं? घर बैठे मिनटों में लगा सकते हैं पता; सिर्फ 4 स्टेप्स करने होंगे फॉलो
लखनऊ
sir form submitted or not by blo find out in minutes from home only need to follow 4 steps

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / घर में लगे AC की EMI भरी और जमकर किया खर्च…इसके बाद मार दी गोली; हिला कर रख देगा सनसनीखेज मामला!

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR in UP: लापरवाही पर गिरी गाज! गाजियाबाद में 21 BLO पर कसा कानूनी शिकंजा, कर्मचारियों पर केस दर्ज

CG SIR Process
गाज़ियाबाद

यूपी का फाजिल नगर बनेगा “पावा नगर”…बदलेगा इस्लामिक नाम, जानिए भगवान महावीर से क्या है जुड़ाव

Up news, cm yogi,
गाज़ियाबाद

1 रुपये को 1 लाख बनाने वाला SIT के शिकंजे में, 20 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन कर बनाया फ्रॉड मॉडल; हैक कर उड़ाए 1 करोड़ रुपये

real 11 fantasy app hacking btech student arrested 1 crore cyber fraud ghaziabad
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में शुरू हुई एंटी करप्शन यूनिट: एडीजी के. सत्यनारायण ने पुलिस लाइन में किया शुभारंभ

ghaziabad anti corruption unit launch adg k satyanarayan inauguration
गाज़ियाबाद

गलती हो गई, मुझे माफ कर दो: गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रो पड़ा लुटेरा, पुलिस की गोली लगते ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया

ghaziabad robber encounter police arrest
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.