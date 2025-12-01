घर में लगे AC की EMI भरी और जमकर किया खर्च…इसके बाद मार दी गोली; हिला कर रख देगा सनसनीखेज मामला!

ACP ने आगे कहा कि डॉक्टर्स ने बताया कि गोली लड़की के कान के पास ऊपरी हिस्से में लगी थी। सोमवार को एक न्यूरोसर्जन उसकी सर्जरी करेंगे। पुलिस ने कहा कि MSC फर्स्ट-ईयर की स्टूडेंट युवती ने हाल के हफ्तों में प्रदीप से बात करना बंद कर दिया था। वह इस बात से परेशान था कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी।