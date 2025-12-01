घर में लगे AC की EMI भरी और जमकर किया खर्च…इसके बाद मार दी गोली; हिला कर रख देगा सनसनीखेज मामला!

घर में लगे AC की EMI भरी और जमकर किया खर्च...इसके बाद मार दी गोली। फोटो सोर्स-AI
Crime News: गाजियाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 22 साल की युवती को उसके प्रेमी ने गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे। जैसे ही शख्स को पता चला की उसकी प्रेमिका की शादी किसी और से तय हो गई है तो उसने प्रेमिका को गोली मार दी।
मोदीनगर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ACP) अमित सक्सेना ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को भोजपुर इलाके के नंगलाबेर गांव में हुई।
28 साल के आरोपी प्रदीप कुमार ने कथित तौर पर युवती के घर में घुसकर उस पर देसी पिस्तौल से गोली चला दी। इस वजह से युवती जमीन पर गिर गई। परिवार के लोग और पड़ोसी उसे मोदीनगर के एक हॉस्पिटल ले गए। जहां हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया।
ACP ने आगे कहा कि डॉक्टर्स ने बताया कि गोली लड़की के कान के पास ऊपरी हिस्से में लगी थी। सोमवार को एक न्यूरोसर्जन उसकी सर्जरी करेंगे। पुलिस ने कहा कि MSC फर्स्ट-ईयर की स्टूडेंट युवती ने हाल के हफ्तों में प्रदीप से बात करना बंद कर दिया था। वह इस बात से परेशान था कि उसकी शादी किसी और से तय हो गई थी।
उन्होंने कहा कि प्रदीप ने उस पर काफी पैसे भी खर्च किए थे और उसके घर में लगे एयर कंडीशनर की EMI भी दे रहा था। ACP सक्सेना ने कहा, " प्रेमिका की शादी के बारे में जानने के बाद उसे अपने दोस्तों के बीच बेइज्जती महसूस हुई।" उन्होंने आगे कहा कि पुलिस टीमें प्रदीप के संभावित ठिकानों पर रेड कर रही हैं।
