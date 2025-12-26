UP Police पीड़ित को थाने में बंधक बनाकर पीटा! फिर पैसे लेकर छोड़ा

यह पहला मामला नहीं नहीं है जब पुलिसकर्मियों ने खाकी की शाख पर बट्टा लगाया हो। इससे पहले भी 16 दिसंबर को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ चुका है। शालीमार गार्डन में एक सिपाही को महिला के कुंडल खींचकर भागने के आरोपों में गिरफ्तार किया जा चुका है। 23 दिसंबर को लिंक रोड थाना पुलिस ने दिल्ली की साइबर सैल में तैनात एक सिपाही को चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। इस घटना का पता भी तब चल पाया था जब सिपाही की कार से एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस ने गाड़ी की जानकारी की तो पता चला कि गाड़ी चोरी की थी। अब दो सिपाहियों पर पीड़ित को ही थाने में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करने और छोड़ने के एवज में पैसे लेने का मामला सामने आया है। इस तरह साफ है कि पुलिसकर्मी खादी की शाख पर बट्टा लगा रहे हैं।