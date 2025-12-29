गाज़ियाबाद में धारदार हथियारों के सजे थे स्टाल, हिंदू परिवारों में बांटी जा रही थी तलवारे…सूचना मिलते ही दौड़ी पुलिस

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, हिंदू संगठन ने बांटी तलवारें
सोमवार को गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में खुलेआम स्टाल सजाकर हिंदू रक्षा दल नामक संगठन आमजनों को तलवार बांट रहा था। संगठन के सदस्य आसपास हे घरों में भी जाकर लोगों को तलवार दिए और उनसे कहे कि जिहादियों से सुरक्षा के लिए इसे अपने घरों में रखें। इस दौरान सीधे संदेश दिया गया कि कोई भी बहन,बेटी के साथ बुरा बर्ताव करता है तो इसका प्रयोग भी करें।
संगठन के कार्यकर्ताओं ने बंगलादेश में हिंदू युवक दीपू दास समेत अन्य हिंदुओं की हत्या का उदाहरण दिया और कहा कि यहां भी उसी मानसिकता के जिहादी घूम रहे हैं। उनसे अपनी सुरक्षा के लिए हर घर में इस तरह का हथियार होना चाहिए। जैसे ही खुलेआम धारदार हथियारों के स्टाल लगे होने की जानकारी पुलिस को मिली अधिकारियों में हड़कंप मच हुआ।
फोर्स के साथ मौके पर अधिकारी पहुंचे तब तक वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान दस लोगों को हिरासत में लिया गया। सूचना मिलने के बाद तीन थानों की पुलिस हरकत में आई। अफसर टीम के साथ पहुंचे तो मौके पर भगदड़ मच गई। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत 16 नामजद और 25-30 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह पूरा कार्यक्रम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व में हुआ। हालांकि पिंकी चौधरी मौके पर नहीं थे। सूचना मिलते ही एसीपी शालीमार गार्डन, एसीपी साहिबाबाद, थानेदार लिंक रोड, शालीमार गार्डन और टीला मोड़ पुलिस बल के साथ के साथ मौके पहुंच गए।
पुलिस की गाड़ियां देख वहां भगदड़ मच गई। कई तो भाग निकलने में कामयाब हो गए लेकिन कई को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने दर्जनों धारदार हथियार भी बरामद किया है। SP अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस ने 16 नामजद और 25-30 अज्ञात लोगो के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में संगठन अध्यक्ष पिंकी चौधरी का नाम है। वह फरार है। अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
