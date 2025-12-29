29 दिसंबर 2025,

सोमवार

गाज़ियाबाद

गाज़ियाबाद में धारदार हथियारों के सजे थे स्टाल, हिंदू परिवारों में बांटी जा रही थी तलवारे…सूचना मिलते ही दौड़ी पुलिस

सोमवार सुबह शालीमार बाग में सड़क किनारे स्टाल लगाकर तलवार का वितरण किया जा रहा था । यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंची।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

anoop shukla

Dec 29, 2025

Up news, ghaziabad

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, हिंदू संगठन ने बांटी तलवारें

सोमवार को गाजियाबाद के शालीमार गार्डन क्षेत्र में खुलेआम स्टाल सजाकर हिंदू रक्षा दल नामक संगठन आमजनों को तलवार बांट रहा था। संगठन के सदस्य आसपास हे घरों में भी जाकर लोगों को तलवार दिए और उनसे कहे कि जिहादियों से सुरक्षा के लिए इसे अपने घरों में रखें। इस दौरान सीधे संदेश दिया गया कि कोई भी बहन,बेटी के साथ बुरा बर्ताव करता है तो इसका प्रयोग भी करें।

हथियारों के स्टाल की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप

संगठन के कार्यकर्ताओं ने बंगलादेश में हिंदू युवक दीपू दास समेत अन्य हिंदुओं की हत्या का उदाहरण दिया और कहा कि यहां भी उसी मानसिकता के जिहादी घूम रहे हैं। उनसे अपनी सुरक्षा के लिए हर घर में इस तरह का हथियार होना चाहिए। जैसे ही खुलेआम धारदार हथियारों के स्टाल लगे होने की जानकारी पुलिस को मिली अधिकारियों में हड़कंप मच हुआ।

तीन थानों की टीम फोर्स के साथ पहुंची

फोर्स के साथ मौके पर अधिकारी पहुंचे तब तक वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान दस लोगों को हिरासत में लिया गया। सूचना मिलने के बाद तीन थानों की पुलिस हरकत में आई। अफसर टीम के साथ पहुंचे तो मौके पर भगदड़ मच गई। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत 16 नामजद और 25-30 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है।

पिंकी चौधरी के नेतृत्व में चल रहा था कार्यक्रम

पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह पूरा कार्यक्रम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व में हुआ। हालांकि पिंकी चौधरी मौके पर नहीं थे। सूचना मिलते ही एसीपी शालीमार गार्डन, एसीपी साहिबाबाद, थानेदार लिंक रोड, शालीमार गार्डन और टीला मोड़ पुलिस बल के साथ के साथ मौके पहुंच गए।

SP बोले…16 नामजद और 25-30 अज्ञात लोगो के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस की गाड़ियां देख वहां भगदड़ मच गई। कई तो भाग निकलने में कामयाब हो गए लेकिन कई को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने दर्जनों धारदार हथियार भी बरामद किया है। SP अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस ने 16 नामजद और 25-30 अज्ञात लोगो के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में संगठन अध्यक्ष पिंकी चौधरी का नाम है। वह फरार है। अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

Published on:

29 Dec 2025 11:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाज़ियाबाद में धारदार हथियारों के सजे थे स्टाल, हिंदू परिवारों में बांटी जा रही थी तलवारे…सूचना मिलते ही दौड़ी पुलिस

