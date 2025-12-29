“मैं गवर्नर का भाई हूं, DM भी मेरा काम नहीं रोकते”…बिजली विभाग के क्लर्क को हड़काया मनबढ़, आक्रोश

फोटो डोर्स: सोशल मीडिया, आरोपी युवक
गोरखपुर में एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इसमें बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचा व्यक्ति वहां मौजूद क्लर्क से किसी काम को लेकर सीधे चेतावनी देते हुए बोल रहा है कि " मैं गवर्नर का भाई हूं, DM भी मेरा काम नहीं रोकते…
जानकारी के मुताबिक खजनी बिजली विभाग में तैनात क्लर्क सूरज सिंह को कार्यालय में उपभोक्ताओं का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा और बिजली बिल से संबंधित कार्य तुरंत कराने का दबाव बनाने लगा। बड़े बाबू ने उस काम के लिए जरूरी दस्तावेज लाने को कहा तो युवक आक्रोशित हो गया और धमकियां देने लगा।घटना का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है।
कर्मचारियों का कहना है कि यदि कार्यालयों में इस तरह की दबंगई रहेगी तो शांत वातावरण में काम करना मुश्किल हो जाएगा। कर्मचारियों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। इस संबंध में SDO उनवल भोलानाथ ने बताया कि उन्हें वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है और न ही अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि यदि मामला उनके संज्ञान में आता है तो जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग