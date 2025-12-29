29 दिसंबर 2025,

सोमवार

आगरा

गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

आगरा में बीच सड़क पति को गर्लफ्रेंड संग पकड़ने पर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। एक घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

आगरा

image

Mahendra Tiwari

Dec 29, 2025

प्रेमिका को पीटती पत्नी फोटो सोर्स वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट

प्रेमिका को पीटती पत्नी फोटो सोर्स वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट

आगरा जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब एक महिला ने अपने पति को उसकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पकड़ लिया। इसके बाद सड़क पर करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। मारपीट और चीख-पुकार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यह घटना आगरा के एत्मादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, एक महिला को पता चला कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ इलाके में घूम रहा है। इस सूचना के बाद वह अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गई। पति को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद तीनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। जो धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गई।

पति को पत्नी ने प्रेमिका के साथ पकड़ा जमकर चले लात घुसे

हंगामे के दौरान पति किसी तरह वहां से भाग निकला। जबकि पत्नी ने उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया। गुस्से में महिला ने प्रेमिका को जमीन पर पटक दिया। उसके साथ मारपीट की। बाल खींचे गए और लात-घूंसे भी चले। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। किसी तरह दोनों महिलाओं को अलग किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को थाने ले गई।

पति का पत्नी से काफी समय से चल रहा विवाद

बताया जा रहा है कि पति जीतू एक यूट्यूबर है। उसका अपनी पत्नी शांति से लंबे समय से विवाद चल रहा था। पत्नी का आरोप है कि पति का किसी दूसरी युवती से प्रेम संबंध था। विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। करीब चार महीने पहले पति ने उसे घर से अलग कर दिया। जिसके बाद वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ मायके चली गई थी।

प्रेमिका ने पत्नी और उसके साथ ही एक महिला के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

रविवार को जब पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ देखा। तो विवाद खुलकर सामने आ गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी कुछ लोगों ने बना लिया। जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बाद में प्रेमिका ने पत्नी और उसके साथ आई अन्य महिलाओं के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

