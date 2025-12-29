गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

प्रेमिका को पीटती पत्नी फोटो सोर्स वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
आगरा जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब एक महिला ने अपने पति को उसकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पकड़ लिया। इसके बाद सड़क पर करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। मारपीट और चीख-पुकार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यह घटना आगरा के एत्मादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, एक महिला को पता चला कि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ इलाके में घूम रहा है। इस सूचना के बाद वह अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गई। पति को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद तीनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। जो धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गई।
हंगामे के दौरान पति किसी तरह वहां से भाग निकला। जबकि पत्नी ने उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया। गुस्से में महिला ने प्रेमिका को जमीन पर पटक दिया। उसके साथ मारपीट की। बाल खींचे गए और लात-घूंसे भी चले। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। किसी तरह दोनों महिलाओं को अलग किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को थाने ले गई।
बताया जा रहा है कि पति जीतू एक यूट्यूबर है। उसका अपनी पत्नी शांति से लंबे समय से विवाद चल रहा था। पत्नी का आरोप है कि पति का किसी दूसरी युवती से प्रेम संबंध था। विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। करीब चार महीने पहले पति ने उसे घर से अलग कर दिया। जिसके बाद वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ मायके चली गई थी।
रविवार को जब पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ देखा। तो विवाद खुलकर सामने आ गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी कुछ लोगों ने बना लिया। जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बाद में प्रेमिका ने पत्नी और उसके साथ आई अन्य महिलाओं के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
आगरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग