गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए लोग

हंगामे के दौरान पति किसी तरह वहां से भाग निकला। जबकि पत्नी ने उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया। गुस्से में महिला ने प्रेमिका को जमीन पर पटक दिया। उसके साथ मारपीट की। बाल खींचे गए और लात-घूंसे भी चले। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। किसी तरह दोनों महिलाओं को अलग किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को थाने ले गई।