SIR फॉर्म BLO ने ऑनलाइन अपलोड किया या नहीं? घर बैठे मिनटों में लगा सकते हैं पता; सिर्फ 4 स्टेप्स करने होंगे फॉलो

SIR फॉर्म BLO ने ऑनलाइन अपलोड किया या नहीं? घर बैठे मिनटों में लगा सकते हैं पता! फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
SIR Update: SIR प्रकिया समाप्त होने में अब कम ही दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ये प्रकिया 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन बाद में इसका समय बढ़ा दिया गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से SIR फॉर्म को भरा जा सकता है।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत देते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने और उसकी स्थिति जांचने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने BLO को फॉर्म जमा कर दिया है, वे भी घर बैठे ऑनलाइन यह देख सकते हैं कि उनका फॉर्म स्वीकार हुआ है या नहीं।
अगर किसी मतदाता को अपने फॉर्म में त्रुटि या किसी प्रकार की जानकारी गलत लगती है, तो वह तुरंत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी साझा कर सकता है। आयोग का कहना है कि इस सुविधा का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाना है। जिससे मतदाता सूची का शुद्धिकरण समय पर और बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा होने की स्थिति जांचने की सुविधा शुरू की है। जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, वहां के वोटर्स अब घर बैठे यह पता लगा सकते हैं कि उनका एन्यूमरेशन फॉर्म BLO द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया गया है या नहीं।
-सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाएं।
-यहां से लॉगिन का विकल्प चुने। मोबाइल नंबर या इपिक नंबर दर्ज करें।
-यहां इंटेसिव रिविजन 2026 में फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करें।
-सेक्शन के तहत राज्य का ऑप्शन चुनें। राज्य के सामने इपिक नंबर दर्ज करने से आपके फॉर्म का स्टेटस खुल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म जमा हुआ है या नहीं।
जिन लोगों तक BLO द्वारा SIR फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है, वे इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन SIR फॉर्म वही मतदाता भर पाएंगे, जिनका मोबाइल नंबर पहले से उनकी वोटर ID से लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सिस्टम लॉगिन की अनुमति ही नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मतदाता को फॉर्म ऑफलाइन तरीके से यानी BLO की सहायता से ही भरना होगा।
