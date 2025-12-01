नाबलिग बेटी से वीडियो बनवाने पर गिरफ्तार हुए शादाब जकाती फिर आए निशाने पर, जानिए वजह

वायरल हुए एक पुराने वीडियो में उनकी नाबालिग बेटी गाने पर एक्सप्रेशन देती दिखाई दे रही है, जबकि पीछे शादाब और उनका साथी तालियां बजाकर माहौल बनाते दिखते हैं। अब यही उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर रहा है। शादाब जकाती जिस वीडियो की वजह से ट्रोल हो रहे हैं वह उन्होंने 20 नवंबर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इस रील को 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है।