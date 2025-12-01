Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

नाबलिग बेटी से वीडियो बनवाने पर गिरफ्तार हुए शादाब जकाती फिर आए निशाने पर, जानिए वजह

Shadab Jakati Latest News: इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती फिर विवादों में हैं। उनके एक वीडियो वायरल होने पर वह जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Dec 01, 2025

10 rupay ka biscuit fame influencer shadab jakati finds himself incontroversy again trolled once again

10 रुपये का बिस्किट फेम शादाब जकाती के चल रहे उल्टे दिन! फोटो सोर्स- फेसबुक (Shadab Hasan)

Shadab Jakati Latest News: ‘10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी’ कहकर लोगों को एंटरटेन करने वाले शादाब जकाती ( Shadab Jakati ) की दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शादाब जकाती एक बार फिर सुर्खियों में हैं।

कुछ दिन पहले हो चुका है मामला दर्ज

कुछ दिन पहले नाबालिग बेटी के साथ बनाए गए एक वीडियो को लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी की थी। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उनका एक और पुराना वीडियो सामने आ गया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है।

शादाब जकाती फिर हुए ट्रोल

लगभग एक हफ्ते पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो में शादाब अपनी बेटी और एक अन्य युवक के साथ दिखाई दे रहे हैं। तीनों 'दो घूंट पिला दे साकिया' कव्वाली ट्रैक पर परफॉर्म करते नजर आते हैं। जैसे ही वीडियो फिर से वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और कई यूजर्स इस वीडियो को भी अनुचित बताते हुए आपत्ति जता रहे हैं।

8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हुए एक पुराने वीडियो में उनकी नाबालिग बेटी गाने पर एक्सप्रेशन देती दिखाई दे रही है, जबकि पीछे शादाब और उनका साथी तालियां बजाकर माहौल बनाते दिखते हैं। अब यही उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर रहा है। शादाब जकाती जिस वीडियो की वजह से ट्रोल हो रहे हैं वह उन्होंने 20 नवंबर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इस रील को 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद लोग शादाब पर आरोप लगा रहे हैं कि वह फेम और कमाई की चाहत में अपनी नाबालिग बेटी को अनुचित कंटेंट में शामिल कर रहे हैं। कई यूजर्स ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। एक कमेंट में लिखा गया, '' अपनी बेटी को भी इस काम में लगा दिया।''

सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़के

वीडियो वायरल होने के बाद शादाब के पोस्ट पर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई यूजर्स आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी असहमति जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया की लाइमलाइट पाने के लिए शादाब किसी भी हद तक जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है।

इससे पहले डॉक्टर्स को किया नाराज

बता दें कि इससे पहले उनके डॉक्टर वाले वीडियो ने बवाल मचाया। जिससे डॉक्टर्स नाराज हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि जकाती का लेटेस्ट कंटेंट चिकित्सक पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। साथ ही इससे समाज में डॉक्टर्स की छवि को लेकर गलत संदेश फैल रहा है।

गिरफ्तार भी हो चुके शादाब जकाती

वहीं, फेमस हुए यू-ट्यूबर शादाब जकाती ( Shadab Jakati ) हाल ही में गिरफ्तार भी हुए थे। उन पर रील में नाबालिग बेटी के साथ अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप है। हालांकि, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट में शादाब ने माफी मांगते हुए शपथ पत्र दिया। जिसके आधार पर उन्हे जमानत पर छोड़ दिया दिया गया।

ये भी पढ़ें

‘10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी’ फेम शादाब जकाती की पहली कमाई? खुद कर चुके खुलासा
मेरठ
famous youtuber shadab jakati back in news with new video doctors demanding action against him see update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 10:23 am

Published on:

01 Dec 2025 10:08 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / नाबलिग बेटी से वीडियो बनवाने पर गिरफ्तार हुए शादाब जकाती फिर आए निशाने पर, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘छिछोरापन दिनों दिन बढ़ रहा…’ बढ़ती जा रही ’10 रुपये का बिस्किट’ फेम शादाब जकाती की मुश्किलें; अब क्या कर डाला?

famous youtuber shadab jakati back in news with new video doctors demanding action against him see update
मेरठ

Youtuber शादाब जकाती को लेकर धर्मगुरुओं का सख्त फरमान,नेता बोले कोर्ट जाऊंगा

Shadab Jakati Viral Video Controversy
मेरठ

‘10 रुपये का बिस्किट कितने का है जी’ फेम शादाब जकाती की पहली कमाई? खुद कर चुके खुलासा

famous youtuber shadab jakati back in news with new video doctors demanding action against him see update
मेरठ

Good News : Meerut से Prayagraj अब सिर्फ 6 घंटे, गंगा एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में आएगा ऐतिहासिक बदलाव

जल्द पूरा होगा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ट्रायल रन दिसंबर में और उद्घाटन जनवरी 2026 में संभव (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
मेरठ

सुहागरात पर गायब हो गया दूल्हा, दुल्हन करती रही रातभर इंतजार, जानिए घटना का ‘बल्ब’ कनेक्शन

Bribe
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.