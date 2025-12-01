नाबलिग बेटी से वीडियो बनवाने पर गिरफ्तार हुए शादाब जकाती फिर आए निशाने पर, जानिए वजह

10 रुपये का बिस्किट फेम शादाब जकाती के चल रहे उल्टे दिन! फोटो सोर्स- फेसबुक (Shadab Hasan)
Shadab Jakati Latest News: ‘10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी’ कहकर लोगों को एंटरटेन करने वाले शादाब जकाती ( Shadab Jakati ) की दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शादाब जकाती एक बार फिर सुर्खियों में हैं।
कुछ दिन पहले नाबालिग बेटी के साथ बनाए गए एक वीडियो को लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी की थी। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उनका एक और पुराना वीडियो सामने आ गया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है।
लगभग एक हफ्ते पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो में शादाब अपनी बेटी और एक अन्य युवक के साथ दिखाई दे रहे हैं। तीनों 'दो घूंट पिला दे साकिया' कव्वाली ट्रैक पर परफॉर्म करते नजर आते हैं। जैसे ही वीडियो फिर से वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और कई यूजर्स इस वीडियो को भी अनुचित बताते हुए आपत्ति जता रहे हैं।
वायरल हुए एक पुराने वीडियो में उनकी नाबालिग बेटी गाने पर एक्सप्रेशन देती दिखाई दे रही है, जबकि पीछे शादाब और उनका साथी तालियां बजाकर माहौल बनाते दिखते हैं। अब यही उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर रहा है। शादाब जकाती जिस वीडियो की वजह से ट्रोल हो रहे हैं वह उन्होंने 20 नवंबर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इस रील को 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है।
वीडियो सामने आने के बाद लोग शादाब पर आरोप लगा रहे हैं कि वह फेम और कमाई की चाहत में अपनी नाबालिग बेटी को अनुचित कंटेंट में शामिल कर रहे हैं। कई यूजर्स ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। एक कमेंट में लिखा गया, '' अपनी बेटी को भी इस काम में लगा दिया।''
वीडियो वायरल होने के बाद शादाब के पोस्ट पर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई यूजर्स आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी असहमति जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया की लाइमलाइट पाने के लिए शादाब किसी भी हद तक जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है।
बता दें कि इससे पहले उनके डॉक्टर वाले वीडियो ने बवाल मचाया। जिससे डॉक्टर्स नाराज हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि जकाती का लेटेस्ट कंटेंट चिकित्सक पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। साथ ही इससे समाज में डॉक्टर्स की छवि को लेकर गलत संदेश फैल रहा है।
वहीं, फेमस हुए यू-ट्यूबर शादाब जकाती ( Shadab Jakati ) हाल ही में गिरफ्तार भी हुए थे। उन पर रील में नाबालिग बेटी के साथ अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप है। हालांकि, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट में शादाब ने माफी मांगते हुए शपथ पत्र दिया। जिसके आधार पर उन्हे जमानत पर छोड़ दिया दिया गया।
