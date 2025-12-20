रैपिड रेल में खुलेआम अश्लीलता का वीडियो वायरल, CCTV फुटेज लीक होने से सुरक्षा पर सवाल, मच गया बवाल

Namo bharat rapid rail viral video: मेरठ से दिल्ली के बीच संचालित नमो भारत रैपिड रेल में प्रेमी युगल द्वारा की गई अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही यात्रियों और आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन, सुरक्षा और नैतिक मूल्यों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।