रैपिड रेल में खुलेआम अश्लीलता का वीडियो वायरल, CCTV फुटेज लीक होने से सुरक्षा पर सवाल, मच गया बवाल

रैपिड रेल में खुलेआम अश्लीलता का वीडियो वायरल
Namo bharat rapid rail viral video: मेरठ से दिल्ली के बीच संचालित नमो भारत रैपिड रेल में प्रेमी युगल द्वारा की गई अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही यात्रियों और आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन, सुरक्षा और नैतिक मूल्यों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला मेरठ के परतापुर स्थित मेरठ साउथ स्टेशन से साहिबाबाद (दिल्ली) के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन का है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन के कोच में मौजूद एक सीट पर प्रेमी युगल खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहा है, जबकि उसी कोच में अन्य यात्री भी बैठे हुए हैं।
वायरल फुटेज में युवती एक प्रतिष्ठित स्कूल की ड्रेस पहने हुए नजर आ रही है। इस तथ्य के सामने आने के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी ठेस पहुंचाती हैं।
बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 24 नवंबर का है और यह रैपिड रेल के कोच में लगे CCTV कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। फुटेज में यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि कोच में दो-तीन अन्य यात्री मौजूद हैं, बावजूद इसके प्रेमी युगल बिना किसी रोक-टोक के आपत्तिजनक व्यवहार करता रहा।
वायरल वीडियो की अवधि लगभग छह मिनट बताई जा रही है, जो मोदीनगर साउथ स्टेशन से परतापुर के मेरठ साउथ स्टेशन के बीच की है। वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों ने सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और अनुशासन पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
चर्चा है कि यह वीडियो रैपिड रेल मैनेजमेंट से जुड़े किसी कर्मचारी द्वारा ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। घटना के बाद CCTV फुटेज की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
