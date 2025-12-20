20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

रैपिड रेल में खुलेआम अश्लीलता का वीडियो वायरल, CCTV फुटेज लीक होने से सुरक्षा पर सवाल, मच गया बवाल

Meerut News: मेरठ-दिल्ली नमो भारत रैपिड रेल में प्रेमी युगल की आपत्तिजनक हरकतों का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, नैतिकता और CCTV गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Dec 20, 2025

namo bharat rapid rail obscene video viral meerut delhi cctv privacy issue

रैपिड रेल में खुलेआम अश्लीलता का वीडियो वायरल | यह सांकेतिक तस्वीर है।

Namo bharat rapid rail viral video: मेरठ से दिल्ली के बीच संचालित नमो भारत रैपिड रेल में प्रेमी युगल द्वारा की गई अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आते ही यात्रियों और आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस घटना ने सार्वजनिक परिवहन में अनुशासन, सुरक्षा और नैतिक मूल्यों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

चलती ट्रेन में यात्रियों के सामने आपत्तिजनक हरकतें

जानकारी के अनुसार, यह मामला मेरठ के परतापुर स्थित मेरठ साउथ स्टेशन से साहिबाबाद (दिल्ली) के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन का है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ट्रेन के कोच में मौजूद एक सीट पर प्रेमी युगल खुलेआम अश्लील हरकतें कर रहा है, जबकि उसी कोच में अन्य यात्री भी बैठे हुए हैं।

स्कूल ड्रेस में दिखी युवती, बढ़ी गंभीरता

वायरल फुटेज में युवती एक प्रतिष्ठित स्कूल की ड्रेस पहने हुए नजर आ रही है। इस तथ्य के सामने आने के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी ठेस पहुंचाती हैं।

निगरानी प्रणाली से लीक होने का दावा

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 24 नवंबर का है और यह रैपिड रेल के कोच में लगे CCTV कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। फुटेज में यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि कोच में दो-तीन अन्य यात्री मौजूद हैं, बावजूद इसके प्रेमी युगल बिना किसी रोक-टोक के आपत्तिजनक व्यवहार करता रहा।

सुरक्षा और अनुशासन पर उठे सवाल

वायरल वीडियो की अवधि लगभग छह मिनट बताई जा रही है, जो मोदीनगर साउथ स्टेशन से परतापुर के मेरठ साउथ स्टेशन के बीच की है। वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों ने सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और अनुशासन पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

CCTV फुटेज की गोपनीयता पर बहस

चर्चा है कि यह वीडियो रैपिड रेल मैनेजमेंट से जुड़े किसी कर्मचारी द्वारा ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। घटना के बाद CCTV फुटेज की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / रैपिड रेल में खुलेआम अश्लीलता का वीडियो वायरल, CCTV फुटेज लीक होने से सुरक्षा पर सवाल, मच गया बवाल

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नमो भारत में मर्यादा तार-तार! प्रेमी युगल का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, मचा हड़कंप

namo bharat Train
मेरठ

मेरठ में तेज धमाके के साथ उड़ी मकान की छत! चार अन्य मकानों में आई दरार

Meerut blast
मेरठ

सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में पेश किया गया ‘मौत का नीला ड्रम’, ट्रॉली बैग से लेकर सीमेंट तक खुली कत्ल की पूरी साजिश!

saurabh murder case blue drum produced in court meerut news
मेरठ

मॉल के वाशरूम में सिगरेट सुलगाते ही मचा हड़कंप, ‘धुरंधर’ का शो छोड़कर भागे दर्शक

मेरठ

पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 22 जिले बंद, सड़कों पर उतरे वकील और संगठन, CCU ने रद्द की परीक्षाएं

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.