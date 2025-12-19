सौरभ हत्याकांड: कोर्ट में पेश किया गया ‘मौत का नीला ड्रम’, ट्रॉली बैग से लेकर सीमेंट तक खुली कत्ल की पूरी साजिश!

विवेचक रमाकांत पचौरी ने अदालत को बताया कि सौरभ की हत्या के बाद उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला ने शव को ट्रॉली बैग में डालकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। हत्या के बाद शव के चार टुकड़े किए गए, लेकिन शव ट्रॉली बैग में समा नहीं पाया। इतना ही नहीं, बैग का कुंडा भी टूट गया, जिसके बाद आरोपियों ने प्लास्टिक के नीले ड्रम में शव रखकर उस पर सीमेंट का घोल भर दिया।