मोमबत्ती से लगी आग, घर में सो रही मासूम बच्ची जिंदा जली, मां राख लेकर फूट- फूट कर रोई

मेरठ के एक परिवार में तबाह कर देने वाली आग ने 22 महीने की मासूम की जान ले ली। बिजली कनेक्शन कट जाने के कारण परिवार किसी तरह मोमबत्ती के सहारे जीवन यापन कर रहा था। घर के बगल ही कोई मांगलिक कार्यक्रम था। बच्ची अकेले घर में सो रही थी। मां- बाप समेत परिवार के सभी लोग वहां गए थे। अचानक मोमबत्ती से लगी आग के का कारण मासूम जिंदा जल गई। रोशनदान से धुआं निकलता देख परिवार जब घर पहुंचा। और दरवाजा खोला तो घर के अंदर रखे सामान के साथ मासूम बच्ची भी पूरी तरह जल चुकी थी।