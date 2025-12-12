“भाभी से नाराज चाचा की दरिंदगी: मासूम भतीजे को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, 5 साल की भतीजी का गला रेतकर हत्या

परिवार वाले चीख-पुकार सुनकर दौड़े। लेकिन तब तक हिमांशु फरार हो चुका था। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने दो साल की मानवी को मृत घोषित कर दिया। मयंक गंभीर हालत में इलाज पा रहा है। मासूम बच्ची की मौत से मां मंजू बदहवास है। रो-रोकर वह सिर्फ एक ही बात कह रही है—"मेरी बेटी के कातिल को फांसी मिले। एसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह के अनुसार आरोपी पर हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।