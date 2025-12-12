12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बिजनोर

“भाभी से नाराज चाचा की दरिंदगी: मासूम भतीजे को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, 5 साल की भतीजी का गला रेतकर हत्या

बिजनौर में एक चाचा दरिंदा बन गया। उसने भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी। भतीजे को दूसरी मंजिल से फेंका दिया। परिवार की चीखों के बीच आरोपी फरार हो गया है। गांव में दहशत और मातम पसरा है। इसके पीछे जो वजह सामने आई है। वह हैरान कर देने वाली है।

बिजनोर

image

Mahendra Tiwari

Dec 12, 2025

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बिजनौर में रिश्तों को शर्मसार करने देने वाली वारदात सामने आई है। गुस्से और गलतफहमी के अंधेपन में एक चाचा ने दो साल की भतीजी की गला रेतकर हत्या कर दी। पांच साल के भतीजे को छत से नीचे फेंक दिया। इस घटना से जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है वहीं गांव में मातम पचरा है।

बिजनौर के मंडावली थाना इलाके में गुरुवार शाम ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि गांव राजपुर नवादा में हर कोई सन्न रह गया। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जय सिंह अपने बड़े बेटे अरुण और छोटे बेटे हिमांशु (22) के साथ रहते हैं। बताया जाता है कि उसी शाम हिमांशु का किसी बात को लेकर भाभी मंजू से झगड़ा हो गया। इसी बहस के दौरान हिमांशु अचानक बेकाबू हो उठा और उसने ऐसी हरकत कर दी। जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

नशे का पैसा ना मिलने पर नाराज रहता था

परिजनों के मुताबिक हिमांशु अक्सर गुस्सैल रहता था। परिवार उसे नशे से दूर रखने के लिए पैसे देने से मना करता था। जिससे वह और चिड़चिड़ा हो जाता था। ऊपर से उसे यह गलतफहमी भी थी कि पैतृक जमीन पूरी तरह बड़े भाई अरुण के हिस्से में चली जाएगी। इसी नाराजगी और तनाव में वह हिंसक हो उठा।

पहले पूछा भतीजी कहां, भतीजा बोला- ट्यूशन पढ़ रही नाराज चाचा ने छत से नीचे फेंका

शाम को जैसे ही उसने भाभी से पूछा कि भतीजी कहां है। बेटे ने बताया कि वह ट्यूशन गई है। यह सुनकर उसने पहले पांच साल के मयंक को पकड़कर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मंजू उसे रोकने दौड़ी तो वह उससे भी भिड़ गया। धक्का-मुक्की में मंजू भी नीचे गिर पड़ी। तभी उसे सीढ़ियों के पास मासूम मानवी दिख गई। जिसे उसने बेरहमी से चाकू से गोद दिया।

मासूम की चीख- पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़े, तब तक वह हो गया फरार

परिवार वाले चीख-पुकार सुनकर दौड़े। लेकिन तब तक हिमांशु फरार हो चुका था। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने दो साल की मानवी को मृत घोषित कर दिया। मयंक गंभीर हालत में इलाज पा रहा है। मासूम बच्ची की मौत से मां मंजू बदहवास है। रो-रोकर वह सिर्फ एक ही बात कह रही है—"मेरी बेटी के कातिल को फांसी मिले। एसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह के अनुसार आरोपी पर हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

Published on:

12 Dec 2025 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / "भाभी से नाराज चाचा की दरिंदगी: मासूम भतीजे को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, 5 साल की भतीजी का गला रेतकर हत्या

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

बरात लेकर आए तो वापस जाएगी दूल्हे की लाश, घर के बाहर धमकी भरा पत्र फेंका; दहशत में है पूरा परिवार

bijnor groom threat letter wedding police security case
बिजनोर

पांच साल पुराने मर्डर में कोर्ट का बड़ा फैसला: दो सगे भाइयों समेत 6 दोषियों को उम्रकैद, परिवार बोला- अब मिला इंसाफ

bijnor 5 year old murder case six convicted life imprisonment court verdict
बिजनोर

‘मेरे साथ 3 साल से रिलेशनशिप में और कर रहा है शादी…मैं ये होने नहीं दूंगी,’ प्रेमिका ने जमकर काटा हंगामा

बिजनोर

हंसता-खेलता परिवार चंद मिनटों में बिखरा… घरेलू झगड़े से टूटे पिता ने अपने ही बच्चों की जान लेकर खुद भी दुनिया छोड़ी

family dispute poison case bijnor father kills children commits suicide
बिजनोर

मां-बाप की आंखों के सामने मासूम ने तोड़ा दम: श्वास नली में फंसी टॉफी ने छीनी किलकारियां, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

toddler dies toffee stuck windpipe bijnor uttar pradesh news
बिजनोर
