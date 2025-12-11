पति के शव को टुकड़ों- टुकड़ों में काटकर ड्रम में दबाया, प्रेमी के साथ हिमाचल घूमने गई, विवेचक ने अदालत में बताई पूरी कहानी

जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में यह गवाही करीब चार घंटे चली। बचाव पक्ष ने अभी जिरह शुरू नहीं की है। जिसके लिए अदालत ने 15 दिसंबर की तारीख तय की है। इस बहुचर्चित केस में अब तक 15 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अदालत की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। यह मामला मेरठ में लंबे समय से चर्चा में है। क्योंकि हत्या का तरीका और उसके बाद आरोपियों का बर्ताव दोनों ही लोगों को हैरान करते रहे हैं।