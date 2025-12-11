11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

पति के शव को टुकड़ों- टुकड़ों में काटकर ड्रम में दबाया, प्रेमी के साथ हिमाचल घूमने गई, विवेचक ने अदालत में बताई पूरी कहानी

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में जांच अधिकारी ने अदालत में बताया कि पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर सीमेंट भरा। चार घंटे की गवाही में खौफनाक साजिश के कई खुलासे हुए।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mahendra Tiwari

Dec 11, 2025

साहिल, सौरभ और मुस्कान फोटो सोर्स पत्रिका

साहिल, सौरभ और मुस्कान फोटो सोर्स पत्रिका

मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हुए चर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अदालत में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मामले की तफ्तीश करने वाले तत्कालीन ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने अपने बयान में बताया कि सौरभ की हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बल्कि पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर पूरी योजना बनाकर यह वारदात अंजाम दी थी।

जांच अधिकारी पचौरी के मुताबिक, हत्या के बाद दोनों ने सबसे पहले शव को ट्रॉली बैग में छिपाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने शव के चार हिस्से कर दिए। लेकिन टुकड़े बैग में फिट नहीं हो पाए। ऊपर से ट्रॉली बैग का कुंडा भी टूट गया। जब यह तरीका सफल नहीं हुआ। तो उन्होंने नीले रंग का एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा और उसमें शव के टुकड़े डालकर ऊपर तक सीमेंट भर दिया ताकि किसी को बदबू या शक न हो।

हिमाचल से लौट के बाद ड्रम को सुनसान जगह पर फेंकने की थी योजना

जांच अधिकारी ने बताया कि शव को छिपाने के तुरंत बाद मुस्कान और साहिल बेफिक्री से हिमाचल घूमने निकल गए। दोनों मनाली, शिमला और कसोल तक घूम आए। उनकी योजना थी कि लौटकर मौका देखकर ड्रम को किसी सुनसान जगह फेंक दिया जाए। लेकिन इससे पहले ही सौरभ के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत कर दी। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की। तो धीरे-धीरे पूरा मामला खुलने लगा और सच्चाई सामने आ गई।

मुस्कान ने साहिल के लिए आधी रात को केक मंगवाया

पचौरी ने यह भी बताया कि हत्या वाली रात मुस्कान ने साहिल के लिए आधी रात को केक भी मंगवाया था। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि दोनों बिल्कुल डर या तनाव में नहीं थे। कोर्ट में दिए गए बयान के दौरान जांच अधिकारी ने चार्जशीट में दर्ज हर सबूत को विस्तार से समझाया और बताया कि किन परिस्थितियों में दोनों को गिरफ्तार किया गया।

अदालत में अब तक 15 गवाह के बयान दर्ज हो चुके

जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में यह गवाही करीब चार घंटे चली। बचाव पक्ष ने अभी जिरह शुरू नहीं की है। जिसके लिए अदालत ने 15 दिसंबर की तारीख तय की है। इस बहुचर्चित केस में अब तक 15 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अदालत की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। यह मामला मेरठ में लंबे समय से चर्चा में है। क्योंकि हत्या का तरीका और उसके बाद आरोपियों का बर्ताव दोनों ही लोगों को हैरान करते रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 02:03 pm

Published on:

11 Dec 2025 01:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / पति के शव को टुकड़ों- टुकड़ों में काटकर ड्रम में दबाया, प्रेमी के साथ हिमाचल घूमने गई, विवेचक ने अदालत में बताई पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नीले ड्रम का डर! पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा फिर किया कुछ ऐसा हैरान हो गए लोग

मेरठ

गंगा एक्सप्रेस-वे के खुलने की तारीख का हो गया ऐलान… मेरठ से 6 घंटे में प्रयागराज, 120 की स्पीड से भरेंगे फर्राटा

मेरठ

नीले ड्रम कांड का खौफ: मकान महीनों से सूना, खरीददार-किरायेदार गायब; मालिक बोला- लोग कदम रखने से भी डर रहे

blue drum murder meerut house unsold muskan saurabh case
मेरठ

खाकी का अमानवीय चेहरा ! पंचनामें से बचने के लिए शव दूसरे थाना क्षेत्र में फिकवाया

Meerut Police
मेरठ

मेरठ में जीजा ने साले का किया मर्डर: मां के सामने मारी गोली, परिवार में मचा कोहराम

meerut brother in law kills brother
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.