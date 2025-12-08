नीले ड्रम कांड का खौफ: मकान महीनों से सूना, खरीददार-किरायेदार गायब; मालिक बोला- लोग कदम रखने से भी डर रहे

Muskan Saurabh Meerut Case: मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित वह मकान, जहां 3 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी, आज भी दहशत का दूसरा नाम बना हुआ है। हत्या के 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस मकान को किराए पर लेने या खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जिस घर में मुस्कान अपने पति और बेटी के साथ रहती थी, वह अब मालिक ओमपाल सिंह के लिए बोझ बन गया है। वे बताते हैं कि उनके बेटे विदेश में रहते हैं और अब हालात ऐसे हैं कि वह खुद भी उस घर में नहीं जाना चाहते। लोग मकान को नीले ड्रम वाले घर के नाम से पहचानते हैं।