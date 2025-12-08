8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

नीले ड्रम कांड का खौफ: मकान महीनों से सूना, खरीददार-किरायेदार गायब; मालिक बोला- लोग कदम रखने से भी डर रहे

Meerut News: मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद बदनाम हुए मकान को आज तक कोई खरीदने या किराए पर लेने को तैयार नहीं है। पति की लाश को नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान जेल में है, लेकिन घटना की दहशत अब भी गली में बनी हुई है।

3 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Dec 08, 2025

blue drum murder meerut house unsold muskan saurabh case

नीले ड्रम कांड का खौफ: Image Source - Video Grab

Muskan Saurabh Meerut Case: मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित वह मकान, जहां 3 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी, आज भी दहशत का दूसरा नाम बना हुआ है। हत्या के 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस मकान को किराए पर लेने या खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जिस घर में मुस्कान अपने पति और बेटी के साथ रहती थी, वह अब मालिक ओमपाल सिंह के लिए बोझ बन गया है। वे बताते हैं कि उनके बेटे विदेश में रहते हैं और अब हालात ऐसे हैं कि वह खुद भी उस घर में नहीं जाना चाहते। लोग मकान को नीले ड्रम वाले घर के नाम से पहचानते हैं।

मालिक बोला- लोग मकान को नीले ड्रम की याद से जोड़ते हैं

ओमपाल सिंह बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कई लोग मकान देखने आए, लेकिन हर कोई कुछ दिनों बाद मना कर देता है। वह कहते हैं कि अब लोग इस घर में रहने की कल्पना तक नहीं कर पा रहे। मकान की कीमत 75 लाख रुपए रखी है, पर लोग डर और अपशगुन की वजह से हाथ नहीं लगा रहे। यही नहीं, मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी भी उसी गली में अपना दो मंजिला मकान बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें भी खरीदार नहीं मिल रहे। उनके साथ रहने वाली मुस्कान की बड़ी बेटी पीहू उसी घर में पाली जा रही है।

मर्डर केस के पांच अहम पहलू जिसने पूरा देश हिला दिया

3 मार्च को मुस्कान और उसके बायफ्रेंड साहिल शुक्ला ने प्लान बनाकर सौरभ की हत्या कर दी। रातभर वे लाश के साथ उसी कमरे में रुके। अगले दिन मार्केट से चाकू, सीमेंट और नीला ड्रम खरीदा। सौरभ की लाश को चार हिस्सों में काटकर नीले ड्रम में सीमेंट से भर दिया। ड्रम भारी हो गया, इसलिए उसे घर में ही छोड़कर दोनों हिमाचल और उत्तराखंड घूमने निकल गए। 4 से 17 मार्च तक वे मनाली, शिमला और कसोल में घूमते रहे। 17 मार्च को मुस्कान ने अपनी मां को फोन कर हत्या की बात कबूल कर दी। पुलिस ने उसी दिन साहिल को गिरफ्तार किया।

जिस हिस्से में मर्डर हुआ, वहां आज भी सामान वैसा ही पड़ा है

एक मीडिया चैनल की टीम जब उस मकान पर पहुंची, तो मेन गेट पर ताला लटका मिला। अंदर झांकने पर पता चला कि बरामदे में सौरभ और मुस्कान का सारा सामान आज भी जस का तस पड़ा है। हाल ही में खरीदी गई वॉशिंग मशीन धूल से ढकी दिखाई दी। पड़ोसियों ने बताया कि हत्या के बाद कोई भी उस हिस्से में कदम नहीं रखता। घर में भले ही कोई नहीं रहता, लेकिन अंदर का हर सामान घटना की याद दिलाता रहता है।

पड़ोसी बोले- गली की रौनक खत्म

गली के एक पड़ोसी ने बताया कि पहले यहां बच्चे शाम को खेला करते थे, पर हत्या के बाद माहौल हमेशा बोझिल रहता है। लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चों के माता-पिता उन्हें सड़क पर खेलने तक नहीं भेजते। पड़ोसी कहते हैं कि पहले गली का नाम कुछ और था, अब लोग इसे मुस्कान-सौरभ वाली गली कहकर पहचानते हैं।

पास की दुकानों पर भी घटना का असर

गली के पास सब्जी बेचने वाले हरदयाल बताते हैं कि हत्या के बाद बरसों पुरानी रौनक गायब हो गई। कई महीने तक लोग सब्जी तक लेने नहीं निकलते थे। लोगों का डर इतना था कि जो आते भी, वे जल्दी से सामान लेकर लौट जाते थे। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन पुराने दिन अब भी वापस नहीं आए।

क्यों नहीं बिक रहा घर

प्रॉपर्टी डीलर राजू बताते हैं कि मकान 200 वर्ग गज में बना है और कंस्ट्रक्शन भी मजबूत है। लेकिन तीन कारणों से कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता-

  • लोग मुस्कान की क्रूर हत्या को याद कर डरते हैं।
  • लोग इसे विवादित और अपशगुनी इलाका मानने लगे हैं।
  • 75 लाख की डिमांड मार्केट वैल्यू से ज्यादा है।

पहले ‘बिकाऊ है’ का पोस्टर लगाया गया था, लेकिन तीन दिन बाद ही उसे हटाना पड़ा। अब दोबारा पोस्टर लगाया गया है।

जेल में बेटी की देखभाल कर रही मुस्कान, परिवार ने दूरी बना ली

मुस्कान ने जेल में एक बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम राधा रखा गया है। लेकिन न माता-पिता और न ही कोई रिश्तेदार उससे मिलने जेल पहुंचे। जेल प्रशासन का कहना है कि मुस्कान पर कोई काम का दबाव नहीं है। साहिल ने बच्ची को देखने की अनुमति मांगी थी, पर उसे अनुमति नहीं मिली। केस में अब तक 15 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। बेटी के जन्म के बाद भी मुस्कान ने ज़मानत के लिए नई अर्जी नहीं दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 04:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / नीले ड्रम कांड का खौफ: मकान महीनों से सूना, खरीददार-किरायेदार गायब; मालिक बोला- लोग कदम रखने से भी डर रहे

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खाकी का अमानवीय चेहरा ! पंचनामें से बचने के लिए शव दूसरे थाना क्षेत्र में फिकवाया

Meerut Police
मेरठ

मेरठ में जीजा ने साले का किया मर्डर: मां के सामने मारी गोली, परिवार में मचा कोहराम

meerut brother in law kills brother
मेरठ

20 KM दूर से आधी रात प्रेमिका से मिलने आता था प्रेमी रंगे हाथों पकड़ा गया, परिवार ने 50 हजार में निपटाया

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
मेरठ

महिला से दरोगा ने की आपत्तिजनक डिमांड; इनकार पर घर के बाहर खड़ी स्कूटी-बाइक जलाई,घटना सीसीटीवी में हुई कैद

Meerut
मेरठ

नाबलिग बेटी से वीडियो बनवाने पर गिरफ्तार हुए शादाब जकाती फिर आए निशाने पर, जानिए वजह

10 rupay ka biscuit fame influencer shadab jakati finds himself incontroversy again trolled once again
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.