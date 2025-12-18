मॉल के वाशरूम में सिगरेट सुलगाते ही मचा हड़कंप, ‘धुरंधर’ का शो छोड़कर भागे दर्शक

फायर अलार्म आग लगने पर धुआं, गर्मी या आग के संकेतों का पता लगाने के लिए सेंसर (डिटेक्टर) का उपयोग करता है, जो तुरंत कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजते हैं। पैनल फिर सायरन, लाइट और मौखिक चेतावनियों के माध्यम से लोगों को सचेत करता है और अन्य सुरक्षा प्रणालियों (जैसे स्प्रिंकलर) को सक्रिय कर सकता है, जिससे निकासी का समय मिलता है और नुकसान कम होता है।