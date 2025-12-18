मॉल के वाशरूम में सिगरेट सुलगाते ही मचा हड़कंप, ‘धुरंधर’ का शो छोड़कर भागे दर्शक

Image Generated By Gemini.
मेरठ में मेडिकल थाना इलाके के पीवीएस मॉल में बुधवार रात को अफरा-तफरी मच गई, जब सिनेमा हॉल में चल रही बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के शो के दौरान अचानक फायर अलार्म बज गया। यह घटना रात करीब 12 बजे हुई। जानकारी के अनुसार 8:45 बजे वाले शो का इंटरवल खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही अलार्म बजने लगा।
फायर अलार्म की आवाज सुनते ही हॉल के अंदर बैठे दर्शक डर गए। कई लोगों को लगा कि सिनेमा हॉल में आग लग गई है। डर के कारण लोग जल्दी -जल्दी में अपनी सीटें छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। सभी दर्शक गेट खोलकर मॉल से बाहर निकल गए। कुछ महिलाएं और बच्चे काफी ज्यादा ही डर गई।
सूचना मिलते ही मॉल के सुरक्षा गार्ड और स्टाफ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हालात को संभालते हुए दर्शकों को शांत किया। इसके बाद अलार्म बजने की तुरंत जांच की गई कि आग कहां लगी थी । जांच में सामने आया कि कोई व्यक्ति बाथरूम के अंदर सिगरेट पी रहा था। सिगरेट के धुएं के कारण स्मोक सेंसर एक्टिव हो गया और फायर अलार्म बजाने लगा।
सुरक्षा टीम ने दर्शकों को शांत करते हुए बताया कि मॉल में कोई आग नहीं लगी है और सब कुछ सुरक्षित है। इसके बाद हालात सामान्य हो गए और शो को फिर से शुरू किया गया। हालांकि, इस घटना से डरे कुछ बच्चे और महिलाएं दोबारा हॉल के अंदर ही नहीं गई। कई दर्शक बिना पूरी फिल्म देखे ही अपने घर लौट गए।
फायर अलार्म आग लगने पर धुआं, गर्मी या आग के संकेतों का पता लगाने के लिए सेंसर (डिटेक्टर) का उपयोग करता है, जो तुरंत कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजते हैं। पैनल फिर सायरन, लाइट और मौखिक चेतावनियों के माध्यम से लोगों को सचेत करता है और अन्य सुरक्षा प्रणालियों (जैसे स्प्रिंकलर) को सक्रिय कर सकता है, जिससे निकासी का समय मिलता है और नुकसान कम होता है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग