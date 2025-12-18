18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

मेरठ

मॉल के वाशरूम में सिगरेट सुलगाते ही मचा हड़कंप, ‘धुरंधर’ का शो छोड़कर भागे दर्शक

Smoking in Washroom News : मेरठ के एक मॉल में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के शो के दौरान अचानक फायर अलार्म बजने के दौरान हुई।

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Ravendra Kumar Mishra

Dec 18, 2025

Image Generated By Gemini.

मेरठ में मेडिकल थाना इलाके के पीवीएस मॉल में बुधवार रात को अफरा-तफरी मच गई, जब सिनेमा हॉल में चल रही बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के शो के दौरान अचानक फायर अलार्म बज गया। यह घटना रात करीब 12 बजे हुई। जानकारी के अनुसार 8:45 बजे वाले शो का इंटरवल खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही अलार्म बजने लगा।

फायर अलार्म बजते ही भागे दर्शक

फायर अलार्म की आवाज सुनते ही हॉल के अंदर बैठे दर्शक डर गए। कई लोगों को लगा कि सिनेमा हॉल में आग लग गई है। डर के कारण लोग जल्दी -जल्दी में अपनी सीटें छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। सभी दर्शक गेट खोलकर मॉल से बाहर निकल गए। कुछ महिलाएं और बच्चे काफी ज्यादा ही डर गई।

सूचना मिलते ही मॉल के सुरक्षा गार्ड और स्टाफ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हालात को संभालते हुए दर्शकों को शांत किया। इसके बाद अलार्म बजने की तुरंत जांच की गई कि आग कहां लगी थी । जांच में सामने आया कि कोई व्यक्ति बाथरूम के अंदर सिगरेट पी रहा था। सिगरेट के धुएं के कारण स्मोक सेंसर एक्टिव हो गया और फायर अलार्म बजाने लगा।

दोबारा शुरू की गई बॉलीवुड फिल्म

सुरक्षा टीम ने दर्शकों को शांत करते हुए बताया कि मॉल में कोई आग नहीं लगी है और सब कुछ सुरक्षित है। इसके बाद हालात सामान्य हो गए और शो को फिर से शुरू किया गया। हालांकि, इस घटना से डरे कुछ बच्चे और महिलाएं दोबारा हॉल के अंदर ही नहीं गई। कई दर्शक बिना पूरी फिल्म देखे ही अपने घर लौट गए।

कैसे काम करता है फायर अलार्म

फायर अलार्म आग लगने पर धुआं, गर्मी या आग के संकेतों का पता लगाने के लिए सेंसर (डिटेक्टर) का उपयोग करता है, जो तुरंत कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजते हैं। पैनल फिर सायरन, लाइट और मौखिक चेतावनियों के माध्यम से लोगों को सचेत करता है और अन्य सुरक्षा प्रणालियों (जैसे स्प्रिंकलर) को सक्रिय कर सकता है, जिससे निकासी का समय मिलता है और नुकसान कम होता है।

Updated on:

18 Dec 2025 06:53 pm

Published on:

18 Dec 2025 06:52 pm

मेरठ

