Murder Mystery: बेवफाई पकड़ी गई तो हाईवे पर प्रेमी से पति को मरवाई, दूसरी गोली खुद मारी; जानिए सलमान मर्डर केस का अपडेट

अवैध संबंध बना मौत की वजह, हाईवे पर गोलियों से की गई थी हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
Murder Mystery Meerut: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सामने आया यह सनसनीखेज मामला रिश्तों की उस भयावह सच्चाई को उजागर करता है, जहां प्रेम, विश्वास और वैवाहिक बंधन खून में डूब गए। दिल्ली–देहरादून हाईवे पर एक युवक की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने महीनों बाद उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया।
यह घटना वर्ष की शुरुआत में मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–देहरादून हाईवे पर सामने आई थी। हाईवे किनारे एक युवक का शव गोलियों से छलनी हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक की पहचान सलमान, निवासी मेरठ के रूप में हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सलमान को बेहद करीब से दो गोलियां मारी गई थीं। पुलिस को मौके से कारतूस और खून के निशान मिले थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया।
जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामला महज हत्या से बढ़कर घरेलू साजिश में तब्दील हो गया। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सलमान की पत्नी सुमैय्या का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। सलमान इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रहा था, जिससे पति-पत्नी के बीच तनाव बना हुआ था। पुलिस के अनुसार, सलमान का विरोध ही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बना। सुमैय्या ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सलमान को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुमैय्या और उसके प्रेमी ने पहले से ही हत्या की पूरी योजना तैयार कर ली थी। तय किया गया कि सलमान को ऐसी जगह मारा जाए, जहां मामला लूट या आपसी रंजिश का लगे। इसी योजना के तहत दिल्ली–देहरादून हाईवे को चुना गया। घटना वाले दिन सलमान को बहाने से हाईवे पर लाया गया। आरोप है कि पहले गोली सुमैय्या के प्रेमी ने सलमान पर चलाई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। इसके बाद सुमैय्या ने खुद पिस्टल उठाकर सलमान को दूसरी गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने कई अहम जानकारियां दीं। जांच के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच एक मुठभेड़ भी हुई, जिसे पुलिस ने ‘हाफ एनकाउंटर’ बताया। हालांकि, हत्या की मुख्य साजिशकर्ता सुमैय्या उस समय से फरार चल रही थी। लगातार दबिश के बावजूद वह पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी।
सुमैय्या की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ₹20,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस की कई टीमें लगातार मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश कर रही थीं। लगभग कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी। सुमैय्या को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे मुजफ्फरनगर लाया गया, जहां पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया।
इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए डिप्टी एसपी रविशंकर मिश्रा ने बताया कि सुमैय्या ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सलमान की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि “इस मामले में पहले ही दो आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य आरोपी सुमैय्या फरार थी, जिस पर ₹20,000 का इनाम घोषित था। उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध थी।”
यह घटना न केवल एक आपराधिक मामला है, बल्कि समाज में रिश्तों के बदलते स्वरूप और गिरते नैतिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करती है। जिस पत्नी के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया गया, उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं और पारिवारिक मूल्यों पर गहरा आघात पहुंचाती हैं।
