15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

Murder Mystery: बेवफाई पकड़ी गई तो हाईवे पर प्रेमी से पति को मरवाई, दूसरी गोली खुद मारी; जानिए सलमान मर्डर केस का अपडेट

Caught in Infidelity, Wife Gets Husband Killed by Lover on Highway: दिल्ली–देहरादून हाईवे पर युवक की निर्मम हत्या के मामले में महीनों बाद बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध संबंध और घरेलू कलह में उलझे इस सनसनीखेज हत्याकांड में पत्नी ही साजिशकर्ता निकली, जिसे पुलिस ने लंबे समय बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया।

3 min read
Google source verification

मेरठ

image

Ritesh Singh

Dec 15, 2025

अवैध संबंध बना मौत की वजह, हाईवे पर गोलियों से की गई थी हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

अवैध संबंध बना मौत की वजह, हाईवे पर गोलियों से की गई थी हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

Murder Mystery Meerut: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सामने आया यह सनसनीखेज मामला रिश्तों की उस भयावह सच्चाई को उजागर करता है, जहां प्रेम, विश्वास और वैवाहिक बंधन खून में डूब गए। दिल्ली–देहरादून हाईवे पर एक युवक की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने महीनों बाद उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया।

हाईवे पर मिली थी लाश, मच गया था हड़कंप

यह घटना वर्ष की शुरुआत में मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–देहरादून हाईवे पर सामने आई थी। हाईवे किनारे एक युवक का शव गोलियों से छलनी हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक की पहचान सलमान, निवासी मेरठ के रूप में हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सलमान को बेहद करीब से दो गोलियां मारी गई थीं। पुलिस को मौके से कारतूस और खून के निशान मिले थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया।

जांच में खुला चौंकाने वाला सच

जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामला महज हत्या से बढ़कर घरेलू साजिश में तब्दील हो गया। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सलमान की पत्नी सुमैय्या का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। सलमान इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रहा था, जिससे पति-पत्नी के बीच तनाव बना हुआ था। पुलिस के अनुसार, सलमान का विरोध ही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बना। सुमैय्या ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सलमान को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

सुनियोजित तरीके से रची गई हत्या की साजिश

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुमैय्या और उसके प्रेमी ने पहले से ही हत्या की पूरी योजना तैयार कर ली थी। तय किया गया कि सलमान को ऐसी जगह मारा जाए, जहां मामला लूट या आपसी रंजिश का लगे। इसी योजना के तहत दिल्ली–देहरादून हाईवे को चुना गया। घटना वाले दिन सलमान को बहाने से हाईवे पर लाया गया। आरोप है कि पहले गोली सुमैय्या के प्रेमी ने सलमान पर चलाई, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। इसके बाद सुमैय्या ने खुद पिस्टल उठाकर सलमान को दूसरी गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पहले ही जेल जा चुके हैं दो आरोपी

हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने कई अहम जानकारियां दीं। जांच के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच एक मुठभेड़ भी हुई, जिसे पुलिस ने ‘हाफ एनकाउंटर’ बताया। हालांकि, हत्या की मुख्य साजिशकर्ता सुमैय्या उस समय से फरार चल रही थी। लगातार दबिश के बावजूद वह पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी।

₹20 हजार का इनाम, दिल्ली से गिरफ्तारी

सुमैय्या की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ₹20,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस की कई टीमें लगातार मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश कर रही थीं। लगभग कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी। सुमैय्या को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे मुजफ्फरनगर लाया गया, जहां पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया।

पुलिस अधिकारियों का बयान

इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए डिप्टी एसपी रविशंकर मिश्रा ने बताया कि सुमैय्या ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सलमान की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि “इस मामले में पहले ही दो आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य आरोपी सुमैय्या फरार थी, जिस पर ₹20,000 का इनाम घोषित था। उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध थी।”

रिश्तों पर सवाल खड़ा करता मामला

यह घटना न केवल एक आपराधिक मामला है, बल्कि समाज में रिश्तों के बदलते स्वरूप और गिरते नैतिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े करती है। जिस पत्नी के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया गया, उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं और पारिवारिक मूल्यों पर गहरा आघात पहुंचाती हैं।

ये भी पढ़ें

Crime News: चेयरमैन के घर गोलियों की गूंज, एक लाख की सुपारी, बाल अपचारी समेत चार बदमाश गिरफ्तार
जौनपुर
UP Crime (Source: Police Media Cell)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 08:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Murder Mystery: बेवफाई पकड़ी गई तो हाईवे पर प्रेमी से पति को मरवाई, दूसरी गोली खुद मारी; जानिए सलमान मर्डर केस का अपडेट

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

टूटा खिलौना, पतला गद्दा और बेटी की लोरी में बीत रही मुस्कान की जिंदगी, पढ़ें नीले ड्रम से जेल बैरक तक की कहानी

muskan jail life after delivery baby care meerut jail report
मेरठ

मोमबत्ती से लगी आग, घर में सो रही मासूम बच्ची जिंदा जली, मां राख लेकर फूट- फूट कर रोई

मासूम बच्ची की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
मेरठ

पति के शव को टुकड़ों- टुकड़ों में काटकर ड्रम में दबाया, प्रेमी के साथ हिमाचल घूमने गई, विवेचक ने अदालत में बताई पूरी कहानी

साहिल, सौरभ और मुस्कान फोटो सोर्स पत्रिका
मेरठ

नीले ड्रम का डर! पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा फिर किया कुछ ऐसा हैरान हो गए लोग

मेरठ

गंगा एक्सप्रेस-वे के खुलने की तारीख का हो गया ऐलान… मेरठ से 6 घंटे में प्रयागराज, 120 की स्पीड से भरेंगे फर्राटा

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.