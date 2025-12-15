Murder Mystery: बेवफाई पकड़ी गई तो हाईवे पर प्रेमी से पति को मरवाई, दूसरी गोली खुद मारी; जानिए सलमान मर्डर केस का अपडेट

यह घटना वर्ष की शुरुआत में मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–देहरादून हाईवे पर सामने आई थी। हाईवे किनारे एक युवक का शव गोलियों से छलनी हालत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मृतक की पहचान सलमान, निवासी मेरठ के रूप में हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सलमान को बेहद करीब से दो गोलियां मारी गई थीं। पुलिस को मौके से कारतूस और खून के निशान मिले थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया।