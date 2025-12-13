टूटा खिलौना, पतला गद्दा और बेटी की लोरी में बीत रही मुस्कान की जिंदगी, पढ़ें नीले ड्रम से जेल बैरक तक की कहानी

Muskan jail life after delivery baby Meerut: पति की हत्या के आरोप में करीब 10 महीने से मेरठ जिला जेल में बंद मुस्कान की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। 24 नवंबर को जेल में ही बेटी राधा को जन्म देने के बाद मुस्कान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर क्वारैंटाइन बैरक में शिफ्ट किया गया है। पहले वह 30 महिला बंदियों वाली कॉमन बैरक में थी, लेकिन नवजात के कारण उसे अलग बैरक में रखा गया है, जहां वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है।