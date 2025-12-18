फेमस यूट्यूबर ने दुबई में क्रूज पर की शादी, लग्जरी गाड़ियों का मलिक…. अब ED का शिकंजा

अनुराग द्विवेदी गांव खजूर का रहने वाला है। अनुराग द्विवेदी के पिता का नाम लक्ष्मीनाथ द्विवेदी हैं, जो पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं। मां का नाम मंजू देवी है। एक बहन है जिसकी शादी तीन साल पहले हो चुकी है। अनुराग ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। अनुराग गांव में ही रहता था। इसी बीच वह क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजों के संपर्क में आया और इस दौरान उसने लाखों रुपए गंवाए, जब पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने अनुराग को फटकार लगाई। इसके बाद अनुराग अपने दोस्त संजीत के साथ दिल्ली चला गया। दिल्ली में ही वह Dream 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा। अनुराग ने फिर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और क्रिकेट के वीडियोज बनाने लगा। अनुराग के 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोवर हैं।