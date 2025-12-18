18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

फेमस यूट्यूबर ने दुबई में क्रूज पर की शादी, लग्जरी गाड़ियों का मलिक…. अब ED का शिकंजा

Anurag Dwivedi ED raid : उन्नाव के फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के घर पर ईडी ने छापेमारी की। अनुराग ने 22 नवंबर को दुबई में क्रूज पर अपनी शादी की और उसने 100 से अधिक रिश्तेदारों को अपने खर्चे पर बुलाया।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 18, 2025

अनुराग ने अपनी गर्लफ्रेंड से 22 नवंबर को दुबई में क्रूज पर शादी की थी, PC- Anurag insta Account

उन्नाव : उन्नाव के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का जो 7 साल पहले साइकिल से चलता था। 22 नवंबर को उसने दुबई में क्रूज पर शादी की। बॉलीवुड की हस्तियां भी उसकी शादी में शामिल हुईं। रिश्तेदारों को गांव से दुबई खुद के खर्चे पर बुलाया। बड़ी-बड़ी गाड़ियों से चलता है। इस समय उसके पास BMW, डिफेंडर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। इस फेमस यूट्यूबर का नाम अनुराग है।

अनुराग के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा। 16 अधिकारियों की टीम ने करीब 12 घंटे तक प्रॉपर्टी और अन्य कागजात खंगाले। जांच एजेंसी को छापे में क्या मिला इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई। इससे पहले अक्टूबर में भी अनुराग पर ED ने शिकंजा कसा था।

ED ने क्यों कसा शिकंजा?

अनुराग के घर पर ईडी की टीम ने बुधवार शाम तक कोना-कोना खंगाला। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि टीम ने बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी के कागजात और डिजिटल गैजेट्स को अपने कब्जे में ले लिया है। ED की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रीम-11 से हुई करोड़ों की कमाई का स्रोत क्या है और क्या इस धन का उपयोग किसी अवैध नेटवर्क को चलाने में किया गया है।

Dream 11 और ऑनलाइन गेमिंग एप से कनेक्शन!

अनुराग 7 सालों से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ा है। ड्रीम-11 फैंटेसी क्रिकेट एप से भी कनेक्शन रहा है। वह क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर वीडियोज बनाता है। इसके बाद अनुराग ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसके इंस्टाग्राम पर भी काफी फॉलोवर हैं।

कैसे बनाई अकूत संपत्ति

अनुराग द्विवेदी गांव खजूर का रहने वाला है। अनुराग द्विवेदी के पिता का नाम लक्ष्मीनाथ द्विवेदी हैं, जो पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं। मां का नाम मंजू देवी है। एक बहन है जिसकी शादी तीन साल पहले हो चुकी है। अनुराग ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। अनुराग गांव में ही रहता था। इसी बीच वह क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजों के संपर्क में आया और इस दौरान उसने लाखों रुपए गंवाए, जब पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने अनुराग को फटकार लगाई। इसके बाद अनुराग अपने दोस्त संजीत के साथ दिल्ली चला गया। दिल्ली में ही वह Dream 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा। अनुराग ने फिर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और क्रिकेट के वीडियोज बनाने लगा। अनुराग के 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोवर हैं।

दुबई में ठाठ बाट से की शादी

अनुराग ने दुबई में ठाठ बाट से शादी की। 22 नवंबर को अनुराग द्विवेदी ने लखनऊ की रहने वाली प्रेमिका से दुबई में क्रूज पर शादी की। शादी में करीब 100 रिश्तेदारों को अपने खर्चे पर दुबई बुलाया। दुबई से लौटे लोगों ने जब अनुराग की अकूत संपत्ति और ठाठ-बाट की कहानियां सुनाईं, तभी से वह एजेंसियों के रडार पर आया। अनुराग महंगी गाड़ियों का शौकीन है उसके पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, डिफेंडर जैसी करोड़ों की महंगी गाड़ियां हैं।

ये भी पढ़ें

मुस्लिम पत्नी के लिए इंजीनियर बेटे ने मां-बाप को मार डाला, आरी से किए टुकड़े; इमामदस्ते से कूचा सिर
जौनपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 06:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / फेमस यूट्यूबर ने दुबई में क्रूज पर की शादी, लग्जरी गाड़ियों का मलिक…. अब ED का शिकंजा

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर, चार की मौत

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

आक्रोश: प्रदेश के 35 हजार शिक्षामित्रों को नहीं मिला समर कैंप का भुगतान, अल्प मानदेय में भी रुकावट

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी फोटो सोर्स- संगठन
उन्नाव

डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो सवार तीन की मौके पर मौत, चार घायल

घटनास्थल पर इकट्ठा भीड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

शराब की दुकानों के समय में परिवर्तन: 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को नए समय तक खुली रहेंगी दुकानें, देखें आदेश

शराब की दुकानों के बंद होने के समय में परिवर्तन (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव

बीजेपी विधायक ने ब्लाक अधिकारियों पर कसा तंज, बोले- “हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ईमानदारी की होगी जांच

कार्यक्रम को संबोधित करते भाजपा विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.