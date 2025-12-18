फेमस यूट्यूबर ने दुबई में क्रूज पर की शादी, लग्जरी गाड़ियों का मलिक…. अब ED का शिकंजा

अनुराग ने अपनी गर्लफ्रेंड से 22 नवंबर को दुबई में क्रूज पर शादी की थी, PC- Anurag insta Account
उन्नाव : उन्नाव के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का जो 7 साल पहले साइकिल से चलता था। 22 नवंबर को उसने दुबई में क्रूज पर शादी की। बॉलीवुड की हस्तियां भी उसकी शादी में शामिल हुईं। रिश्तेदारों को गांव से दुबई खुद के खर्चे पर बुलाया। बड़ी-बड़ी गाड़ियों से चलता है। इस समय उसके पास BMW, डिफेंडर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। इस फेमस यूट्यूबर का नाम अनुराग है।
अनुराग के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा। 16 अधिकारियों की टीम ने करीब 12 घंटे तक प्रॉपर्टी और अन्य कागजात खंगाले। जांच एजेंसी को छापे में क्या मिला इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई। इससे पहले अक्टूबर में भी अनुराग पर ED ने शिकंजा कसा था।
अनुराग के घर पर ईडी की टीम ने बुधवार शाम तक कोना-कोना खंगाला। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि टीम ने बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी के कागजात और डिजिटल गैजेट्स को अपने कब्जे में ले लिया है। ED की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रीम-11 से हुई करोड़ों की कमाई का स्रोत क्या है और क्या इस धन का उपयोग किसी अवैध नेटवर्क को चलाने में किया गया है।
अनुराग 7 सालों से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़ा है। ड्रीम-11 फैंटेसी क्रिकेट एप से भी कनेक्शन रहा है। वह क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर वीडियोज बनाता है। इसके बाद अनुराग ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसके इंस्टाग्राम पर भी काफी फॉलोवर हैं।
अनुराग द्विवेदी गांव खजूर का रहने वाला है। अनुराग द्विवेदी के पिता का नाम लक्ष्मीनाथ द्विवेदी हैं, जो पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं। मां का नाम मंजू देवी है। एक बहन है जिसकी शादी तीन साल पहले हो चुकी है। अनुराग ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। अनुराग गांव में ही रहता था। इसी बीच वह क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजों के संपर्क में आया और इस दौरान उसने लाखों रुपए गंवाए, जब पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने अनुराग को फटकार लगाई। इसके बाद अनुराग अपने दोस्त संजीत के साथ दिल्ली चला गया। दिल्ली में ही वह Dream 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा। अनुराग ने फिर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और क्रिकेट के वीडियोज बनाने लगा। अनुराग के 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोवर हैं।
अनुराग ने दुबई में ठाठ बाट से शादी की। 22 नवंबर को अनुराग द्विवेदी ने लखनऊ की रहने वाली प्रेमिका से दुबई में क्रूज पर शादी की। शादी में करीब 100 रिश्तेदारों को अपने खर्चे पर दुबई बुलाया। दुबई से लौटे लोगों ने जब अनुराग की अकूत संपत्ति और ठाठ-बाट की कहानियां सुनाईं, तभी से वह एजेंसियों के रडार पर आया। अनुराग महंगी गाड़ियों का शौकीन है उसके पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, डिफेंडर जैसी करोड़ों की महंगी गाड़ियां हैं।
