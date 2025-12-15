आक्रोश: प्रदेश के 35 हजार शिक्षामित्रों को नहीं मिला समर कैंप का भुगतान, अल्प मानदेय में भी रुकावट

UP Shikshamitra Upset शिक्षामित्र की समस्याओं का समाधान होता नहीं दिख रहा है। 6 महीने भी जाने के बाद भी समर कैंप में किए गए कार्य का मानदेय शिक्षामित्रों को नहीं दिया गया है। जिससे उनमें नाराजगी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी ने बताया कि शासन से ग्रांट आने के बाद भी शिक्षामित्रों को मानदेय नहीं दिया गया। मानदेय मिलने में भी देरी होती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से शिक्षामित्रों की मूलभूत जरूरत को पूरा करने की मांग की है।