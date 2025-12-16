आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर, चार की मौत

फोटो सोर्स- पत्रिका
Agra-Lucknow Expressway Accident, उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि फॉर्च्यूनर लगभग 500 मीटर तक घसीटती चली गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची यूपीडा और स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद कार में बैठे चार लोगों को बाहर निकाला गया। जिनमें सभी की मौत हो चुकी थी। वे गाजियाबाद के रहने वाले थे। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में बैठे अशोक अग्रवाल (57) पुत्र संतोष अग्रवाल, आकाश अग्रवाल (35) पुत्र विनोद अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल (20) पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी गण मोदीनगर गाजियाबाद और एक अज्ञात की मौके पर मौत हो गई।
घटना के समय सभी कार सवार आगरा से लखनऊ जा रहे थे। अभी बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर पहुंचे ही थे कि गाड़ी और अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार करीब 500 मीटर दूर तक चली गई। जिससे फॉर्च्यूनर के ड्राइवर साइड और बोनट का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सफेद रंग की फॉर्च्यूनर का रंग बदल गया। चालक की तरफ और इंजन की बॉडी गायब हो चुकी थी।
क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ संतोष कुमार ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हवाई पट्टी किलोमीटर संख्या 241 पर चालक को नींद आ जाने के कारण फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकरा गई। जिसमें बैठे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
