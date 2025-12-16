16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर, चार की मौत

Agra-Lucknow Expressway Accident उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराकर पलट गई और करीब 500 मीटर तक घसीटती चली गई। घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Dec 16, 2025

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Agra-Lucknow Expressway Accident, उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि फॉर्च्यूनर लगभग 500 मीटर तक घसीटती चली गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची यूपीडा और स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद कार में बैठे चार लोगों को बाहर निकाला गया। जिनमें सभी की मौत हो चुकी थी। वे गाजियाबाद के रहने वाले थे। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।

सभी गाजियाबाद के रहने वाले

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में बैठे अशोक अग्रवाल (57) पुत्र संतोष अग्रवाल, आकाश अग्रवाल (35) पुत्र विनोद अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल (20) पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी गण मोदीनगर गाजियाबाद और एक अज्ञात की मौके पर मौत हो गई।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी की घटना

घटना के समय सभी कार सवार आगरा से लखनऊ जा रहे थे। अभी बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर पहुंचे ही थे कि गाड़ी और अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार करीब 500 मीटर दूर तक चली गई। जिससे फॉर्च्यूनर के ड्राइवर साइड और बोनट का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सफेद रंग की फॉर्च्यूनर का रंग बदल गया। चालक की तरफ और इंजन की बॉडी गायब हो चुकी थी। ‌

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ?

क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ संतोष कुमार ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हवाई पट्टी किलोमीटर संख्या 241 पर चालक को नींद आ जाने के कारण फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकरा गई। जिसमें बैठे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 12:32 pm

Published on:

16 Dec 2025 12:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर, चार की मौत

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आक्रोश: प्रदेश के 35 हजार शिक्षामित्रों को नहीं मिला समर कैंप का भुगतान, अल्प मानदेय में भी रुकावट

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश सचिव सुधाकर तिवारी फोटो सोर्स- संगठन
उन्नाव

डंपर और ऑटो में भीषण टक्कर, ऑटो सवार तीन की मौके पर मौत, चार घायल

घटनास्थल पर इकट्ठा भीड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

शराब की दुकानों के समय में परिवर्तन: 24, 25, 30, और 31 दिसंबर को नए समय तक खुली रहेंगी दुकानें, देखें आदेश

शराब की दुकानों के बंद होने के समय में परिवर्तन (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
उन्नाव

बीजेपी विधायक ने ब्लाक अधिकारियों पर कसा तंज, बोले- “हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ईमानदारी की होगी जांच

कार्यक्रम को संबोधित करते भाजपा विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद, कहलाते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट!

इस IPS का नाम सुनते ही माफियाओं की उड़ जाती है नींद
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.