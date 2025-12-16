आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा: आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर, चार की मौत

Agra-Lucknow Expressway Accident, उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब आगरा से लखनऊ जा रही फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि फॉर्च्यूनर लगभग 500 मीटर तक घसीटती चली गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची यूपीडा और स्थानीय थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद कार में बैठे चार लोगों को बाहर निकाला गया। जिनमें सभी की मौत हो चुकी थी। वे गाजियाबाद के रहने वाले थे। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है।