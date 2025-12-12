बीजेपी विधायक ने ब्लाक अधिकारियों पर कसा तंज, बोले- “हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ईमानदारी की होगी जांच

मंच से ही आशुतोष शुक्ला ने सेक्रेटरी शैलेंद्र शुक्ला का नाम पुकारा और नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्यों नहीं दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष का देहांत हो गया है। उसको एक आवास भी नहीं दिया जा सकता है। इसकी भी जांच कराई जाएगी। यह मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। जिसकी शादी के 3 साल हुए हों और उसके पति का निधन हो गया हो, उसके लिए एक घर की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है अगले साल दे दिया जाएगा। हमको बेवकूफ बना रहे हैं। विकासखंड सभागार में विकासखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व लाभार्थी मौजूद थे।