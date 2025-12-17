विराट अनुष्का वृंदावन के केली कुंज आने का था खास उद्देश्य, गले में दिखी गुरु दीक्षा वाली कंठी

Virat-Anushka special purpose behind meeting Sant Premanand Maharaj मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने बीते मंगलवार को मुलाकात की‌। साल के भीतर यह उनकी तीसरी मुलाकात थी। इस दौरान 'भजन मार्ग' की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को दिए गए संत प्रेमानंद महाराज के उपदेशों को सुनाया गया। इस दौरान विराट कोहली के गले में एक माला पड़ी हुई थी जो तुलसी माला बताई जाती है। अमूमन यह माला गुरु दीक्षा लेने के बाद पहनी जाती है। इस बात की जोरों पर चर्चा है कि अनुष्का और विराट कोहली ने संत प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ले ली है। इस संबंध में आश्रम की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है।