विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद, जानें क्या बातें हुई

Virat Kohli and Anushka Sharma with Premanand Maharaj: मथुरा वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा केली कुंज आश्रम पहुंचे। जहां उन्होंने ब्रह्मानंद महाराज को सिर झुका कर प्रणाम किया। इस पर प्रेमानंद महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया। बोले, "एक बार उन्हें देखने की मन में लालसा लानी चाहिए जिन्होंने तुम्हें बनाया है।" प्रेमानंद महाराज ने बनाने वाले की अति सुंदर व्याख्या की। परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी बताया। बोले हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लाइन में लगे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इसके पहले भी दो बार प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर चुकी हैं।