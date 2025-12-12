12 दिसंबर 2025,

मथुरा

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: जया किशोरी ने मेहंदी में हाथ पर किसका नाम लिखवाया? फोटो आ गई सामने

Jaya Kishori Latest News: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में कथावाचक जया किशोरी ने मेहंदी में किसका नाम लिखवाया? इसकी फोटो सामने आ गई है।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Dec 12, 2025

katha vachak indresh upadhyay wedding whose name did jaya kishori have inked in mehndi

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: जया किशोरी ने मेहंदी में किसका नाम लिखवाया? फोटो सोर्स- फेसबुक (Jaya Kishori)

Jaya Kishori Latest News: जयपुर में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में 5 दिसंबर को वृंदावन के युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा शर्मा की शादी हुई। इस शादी में कई जाने-माने लोग शामिल हुए।

सिंगर बी प्राक भी हुए थे शादी में शामिल

इंद्रेश उपाध्याय की शादी में कथावाचक जया किशोरी, बॉलीवुड सिंगर बी प्राक भी सूट बूट में नजर आए। डीजे अंश नरूला ने बताया कि पहली बार किसी शादी में उन्होंने बॉलीवुड के गीतों की बजाय भजन और लोकगीत प्ले किए।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में जया किशोरी ने भी हाथ में मेहंदी लगवाई। जिसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। एक ऐसी ही फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि मेहंदी आर्टिस्ट जया किशोरी की हथेली के बिल्कुल बीच में एक खूबसूरत गोल फ्लोरल डिजाइन बना रही है। यह डिजाइन मंडला-स्टाइल में तैयार किया गया। बीच में एक छोटा सा गोल सेंटर और उसके चारों ओर पंखुड़ियों जैसी बारीक, नाजुक डिटेलिंग जो इसे और भी आकर्षक बना रही थी।

जया किशोरी ने मेहंदी में किसका नाम लिखवाया

मेहंदी को गौर से देखने पर उसमें एक नाम साफ नजर आता है ‘वैदिक’। दरअसल, इंद्रेश महाराज की शादी वैदिक-विवाह थी, इसी वजह से जया किशोरी ने अपनी मेहंदी में एक हाथ पर ‘वैदिक’ और दूसरे हाथ पर ‘विवाह’ लिखवाया था। जया किशोरी की बात करें तो उन्होंने रानी पिंक, यानी फ्यूशिया पिंक रंग का एक चमकीला सूट पहन रखा था।

इंद्रेश उपाध्याय शादी के बाद हुए ट्रोल

वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी किसी राजशाही समारोह से कम नहीं थी। भव्य सजावट, वीआईपी मेहमानों की भीड़ और एक चमक-दमक भरा माहौल। उनकी इस हाई-प्रोफाइल शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया विवादों का नया दौर। दरअसल, उनकी शादी की भव्यता और खर्च देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को उनके पुराने प्रवचन याद आ गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सादगी का पाठ पढ़ाने वाले गुरु को इतनी शाही शादी शोभा देती है? ट्रोलर्स का कहना है कि इंद्रेश उपाध्याय के उपदेश और उनका निजी जीवन अब एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं।

‘दर-दर भटक कर थक गई हूं’, 3 महीने से लापता इंस्पेक्टर की मां का छलका दर्द, हाईकोर्ट ने पुलिस को….
अलीगढ़
mother of inspector who missing for 3 months expressed her grief appealed to allahabad high court for help

मथुरा

उत्तर प्रदेश

साइबर अपराधियों को बड़ी चोट: 2 एसपी, 4 एएसपी, 300 से अधिक पुलिसकर्मियों ने पकड़ा 42 को

पुलिस का सर्च अभियान फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस
मथुरा

यूपी में पंद्रह पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश से हड़कंप, फर्जी एनकाउंटर में टांगों में मारी गई थी गोली

Up news, mathura news
मथुरा

महिलाओं पर टिप्पणी करके बुरे फंसे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य: सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य (फोटो सोर्स- 'X' अनिरुद्धाचार्य)
मथुरा

शाही शादी कर बुरे फंसे इंद्रेश उपाध्याय! सामने आई ये बड़ी वजह…सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल

Indresh Upadhyay Marriage Controversy
मथुरा

चलती ट्रेन में TTE को आया हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई मौत

मथुरा
