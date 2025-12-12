कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: जया किशोरी ने मेहंदी में हाथ पर किसका नाम लिखवाया? फोटो आ गई सामने

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: जया किशोरी ने मेहंदी में किसका नाम लिखवाया? फोटो सोर्स- फेसबुक (Jaya Kishori)
Jaya Kishori Latest News: जयपुर में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में 5 दिसंबर को वृंदावन के युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा शर्मा की शादी हुई। इस शादी में कई जाने-माने लोग शामिल हुए।
इंद्रेश उपाध्याय की शादी में कथावाचक जया किशोरी, बॉलीवुड सिंगर बी प्राक भी सूट बूट में नजर आए। डीजे अंश नरूला ने बताया कि पहली बार किसी शादी में उन्होंने बॉलीवुड के गीतों की बजाय भजन और लोकगीत प्ले किए।
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी में जया किशोरी ने भी हाथ में मेहंदी लगवाई। जिसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। एक ऐसी ही फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि मेहंदी आर्टिस्ट जया किशोरी की हथेली के बिल्कुल बीच में एक खूबसूरत गोल फ्लोरल डिजाइन बना रही है। यह डिजाइन मंडला-स्टाइल में तैयार किया गया। बीच में एक छोटा सा गोल सेंटर और उसके चारों ओर पंखुड़ियों जैसी बारीक, नाजुक डिटेलिंग जो इसे और भी आकर्षक बना रही थी।
मेहंदी को गौर से देखने पर उसमें एक नाम साफ नजर आता है ‘वैदिक’। दरअसल, इंद्रेश महाराज की शादी वैदिक-विवाह थी, इसी वजह से जया किशोरी ने अपनी मेहंदी में एक हाथ पर ‘वैदिक’ और दूसरे हाथ पर ‘विवाह’ लिखवाया था। जया किशोरी की बात करें तो उन्होंने रानी पिंक, यानी फ्यूशिया पिंक रंग का एक चमकीला सूट पहन रखा था।
वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी किसी राजशाही समारोह से कम नहीं थी। भव्य सजावट, वीआईपी मेहमानों की भीड़ और एक चमक-दमक भरा माहौल। उनकी इस हाई-प्रोफाइल शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया विवादों का नया दौर। दरअसल, उनकी शादी की भव्यता और खर्च देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को उनके पुराने प्रवचन याद आ गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सादगी का पाठ पढ़ाने वाले गुरु को इतनी शाही शादी शोभा देती है? ट्रोलर्स का कहना है कि इंद्रेश उपाध्याय के उपदेश और उनका निजी जीवन अब एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं।
