‘दर-दर भटक कर थक गई हूं’, 3 महीने से लापता इंस्पेक्टर की मां का छलका दर्द, हाईकोर्ट ने पुलिस को….

बुधवार को इंस्पेक्टर की मां सुशीला देवी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूरे मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कोर्ट ने पुलिस के दावों पर संदेह जताया। याचिका में सुशीला देवी ने बताया कि 17 सितंबर की रात महुआखेड़ा थाना पुलिस उनके बेटे को प्रभात नगर कॉलोनी स्थित उसके घर से अपने साथ ले गई थी। इसके बाद से इंस्पेक्टर और पुलिस द्वारा मामले को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। कई बार शिकायत करने के बावजूद जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।