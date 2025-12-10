AMU के छात्र ने किया ऐसा काम… यूपी पुलिस ने आधे घंटे में धरदबोचा, जानिए पूरा मामला

आजकल ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि कई छात्रों के लिए सिरदर्द बन चुका है। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन बेटिंग और पैसे वाले गेम्स के चक्कर में स्टूडेंट्स बड़ी रकम हार रहे हैं। पल-पल बदलते गेम और जीत का लालच उन्हें इतना खींच लेता है कि वे बिना सोचे-समझे अपनी बचत, जेब खर्च और कई बार परिवार के पैसे तक दांव पर लगा देते हैं। नतीजा- कर्ज, तनाव और कई बार किसी भी तरह पैसे जुटाने की गलत कोशिशें। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों ने माता-पिता और साइबर पुलिस दोनों को चिंता में डाल दिया है।