10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

AMU के छात्र ने किया ऐसा काम… यूपी पुलिस ने आधे घंटे में धरदबोचा, जानिए पूरा मामला

AMU Student Case: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सूचना मिलते ही यूपी पुलिस एक्शन में आई और समय रहते, आधे घंटे में केस को सुलझा लिया।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Saurabh Mall

Dec 10, 2025

AMU Student Case

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र की साजिश नाकाम: 30 मिनट में पुलिस ने की सच्चाई उजागर (इमेज सोर्स: एक्स)

Up Aligarh Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस से लेकर परिवार वालों तक सभी को हैरान कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के एक छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी। परिवार को फिरौती का फोन आया तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई और सिर्फ आधे घंटे में पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर छात्र ने ऐसा क्यों किया? आइए पूरा मामला जानते हैं।

परिवार से आठ लाख रुपए की मांग

दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के बी.कॉम सेकंड ईयर में पढ़ने वाले कृष्ण कुमार ने अपने दोस्त नवीन के साथ मिलकर खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची। इस साजिश का मकसद था, अपने ही परिवार वालों से पैसे वसूलना।

अलीगढ़ पुलिस के मुताबिक, कृष्ण कुमार के परिवार के पास एक फोन आया, जिसमें 8 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। घबराए परिजनों ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। लेकिन जैसे ही टीम ने सुराग जोड़े, सच सामने आते देर नहीं लगी।

सामने आई वजह

पुलिस ने कृष्ण और उसके दोस्त नवीन को सिर्फ आधे घंटे में सुरक्षित ढूंढ निकाला। जब दोनों से पूछताछ हुई तो असली सच्चाई सामने आई। दरअसल, दोनों दोस्त ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हार चुके थे। करीब 8 लाख रुपये। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया।

पुलिस के मुताबिक, कृष्ण कुमार को पता था कि उसके पिता जो सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हैं, उनके पास पैसे रखे हुए हैं। उन्हीं पैसों को पाने के लिए यह पूरा फर्जी किडनैपिंग प्लान तैयार किया गया था। ऐसे में पुलिस ने पूरे सच का पर्दाफाश किया और दोनों को चेतावनी देकर छोड़ भी दिया। बताया जा रहा है, घटना के बाद पुलिस स्टेशन से कृष्ण कुमार के पिता उसे अपने साथ घर ले गए।

ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हार रहे हैं स्टूडेंट्स

आजकल ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि कई छात्रों के लिए सिरदर्द बन चुका है। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन बेटिंग और पैसे वाले गेम्स के चक्कर में स्टूडेंट्स बड़ी रकम हार रहे हैं। पल-पल बदलते गेम और जीत का लालच उन्हें इतना खींच लेता है कि वे बिना सोचे-समझे अपनी बचत, जेब खर्च और कई बार परिवार के पैसे तक दांव पर लगा देते हैं। नतीजा- कर्ज, तनाव और कई बार किसी भी तरह पैसे जुटाने की गलत कोशिशें। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों ने माता-पिता और साइबर पुलिस दोनों को चिंता में डाल दिया है।

ये भी पढ़ें

शाही शादी कर बुरे फंसे इंद्रेश उपाध्याय! सामने आई ये बड़ी वजह…सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल
मथुरा
Indresh Upadhyay Marriage Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अलीगढ़

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 02:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / AMU के छात्र ने किया ऐसा काम… यूपी पुलिस ने आधे घंटे में धरदबोचा, जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कथावाचक निधि सारस्वत की शादी: कौन हैं चिरागवीर उपाध्याय; कितनी की है पढ़ाई; 11 दिसंबर को क्या होगा?

katha vachak nidhi saraswat ki shadi update know who is chirag veer upadhyay details
अलीगढ़

मुझे मेरी बीबी दिलाओ…शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन फरार, गले में पोस्टर लटकाए SP ऑफिस पहुंचा युवक

Up news, aligarh
अलीगढ़

कथावाचक निधि सारस्वत कौन हैं? इंद्रेश उपाध्याय के बाद होने जा रही शादी; इस दिग्गज राजनीतिक घराने में हुआ रिश्ता

katha vachak nidhi saraswat ki shadi know all about her married after indresh upadhyay
अलीगढ़

देश में मौसम ने बदली चाल, 8, 9 और 10 दिसंबर को मूसलाधार बारिश तो कहीं शीतलहर और घना कोहरा

Weather Today, Weather Forecast,Rain Alert Today,IMD Weather Update,Heavy Rain Alert, Cold Wave Alert,Dense Fog Alert,Cyclone Weather Update,Thunderstorm Warning,Temperature Today,Monsoon Update,Snowfall Update,Wind Speed Today,Humidity Today,Sea Weather Alert, Satellite Weather,10 Days Weather Forecas, Weather News Today
अलीगढ़

ड्यूटी पर नहीं पहुंची महिला सिपाही, कमरे में फंदे से लटकी मिली, मौत से विभाग में हड़कंप

अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.