AMU के छात्र ने किया ऐसा काम… यूपी पुलिस ने आधे घंटे में धरदबोचा, जानिए पूरा मामला

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र की साजिश नाकाम: 30 मिनट में पुलिस ने की सच्चाई उजागर (इमेज सोर्स: एक्स)
Up Aligarh Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस से लेकर परिवार वालों तक सभी को हैरान कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के एक छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी। परिवार को फिरौती का फोन आया तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई और सिर्फ आधे घंटे में पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर छात्र ने ऐसा क्यों किया? आइए पूरा मामला जानते हैं।
दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के बी.कॉम सेकंड ईयर में पढ़ने वाले कृष्ण कुमार ने अपने दोस्त नवीन के साथ मिलकर खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची। इस साजिश का मकसद था, अपने ही परिवार वालों से पैसे वसूलना।
अलीगढ़ पुलिस के मुताबिक, कृष्ण कुमार के परिवार के पास एक फोन आया, जिसमें 8 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। घबराए परिजनों ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। लेकिन जैसे ही टीम ने सुराग जोड़े, सच सामने आते देर नहीं लगी।
पुलिस ने कृष्ण और उसके दोस्त नवीन को सिर्फ आधे घंटे में सुरक्षित ढूंढ निकाला। जब दोनों से पूछताछ हुई तो असली सच्चाई सामने आई। दरअसल, दोनों दोस्त ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हार चुके थे। करीब 8 लाख रुपये। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया।
पुलिस के मुताबिक, कृष्ण कुमार को पता था कि उसके पिता जो सिंचाई विभाग से रिटायर्ड हैं, उनके पास पैसे रखे हुए हैं। उन्हीं पैसों को पाने के लिए यह पूरा फर्जी किडनैपिंग प्लान तैयार किया गया था। ऐसे में पुलिस ने पूरे सच का पर्दाफाश किया और दोनों को चेतावनी देकर छोड़ भी दिया। बताया जा रहा है, घटना के बाद पुलिस स्टेशन से कृष्ण कुमार के पिता उसे अपने साथ घर ले गए।
आजकल ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि कई छात्रों के लिए सिरदर्द बन चुका है। तेजी से बढ़ती ऑनलाइन बेटिंग और पैसे वाले गेम्स के चक्कर में स्टूडेंट्स बड़ी रकम हार रहे हैं। पल-पल बदलते गेम और जीत का लालच उन्हें इतना खींच लेता है कि वे बिना सोचे-समझे अपनी बचत, जेब खर्च और कई बार परिवार के पैसे तक दांव पर लगा देते हैं। नतीजा- कर्ज, तनाव और कई बार किसी भी तरह पैसे जुटाने की गलत कोशिशें। लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों ने माता-पिता और साइबर पुलिस दोनों को चिंता में डाल दिया है।
