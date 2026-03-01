सांसद सतीश गौतम बोले, “सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मुसलमान को, अब क्या हमारी…”

सतीश गौतम ने कहा कि ईदगाह से सुबह-सुबह 4 बजे चिल्लाता है, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। जब प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है, तो नमाजियों पर भी पुष्प वर्षा कराया जाए के सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार इनकी सारी व्यवस्थाएं कर रही है, मकान, राशन, सब कुछ इनको दे रही है, और क्या लेंगे? सब कुछ इनको मिल रहा है। एम्स, मेडिकल, सब जगह इन्हें सुविधा मिलती है। सरकारी व्यवस्थाओं का सबसे ज्यादा फायदा कोई ले रहा है, तो वह मुसलमान है। इसके बाद क्या हमारी छाती पर चढ़ेंगे?