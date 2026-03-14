गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, वीडियो में बोला ‘द एंड’

अगले दिन यानी शनिवार सुबह एक युवती का शव एक खंडहर में मिला। युवती का शव नग्न अवस्था में था। उसके मुंह में अंडरगारमेंट ठूंसा हुआ था और कपड़े फटे हुए थे। पुलिस ने देखा कि यह युवती की शादी अप्रैल में तय थी। पुलिस ने दोनों घटनाओं को जोड़ा तो सच्चाई सामने आई। मृत युवक शशि कपूर ही प्रेमिका का प्रेमी था। जांच में पता चला कि उसने पहले प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया, फिर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह खुद ट्रेन के सामने जाकर आत्महत्या कर ली।