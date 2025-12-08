मुझे मेरी बीबी दिलाओ…शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन फरार, गले में पोस्टर लटकाए SP ऑफिस पहुंचा युवक

हरज्ञान के मुताबिक, शादी के बाद नई दुल्हन केवल तीन दिन ही उसके साथ रही। चौथे दिन उसका एक साथी घर आया और बोला कि उसकी मां की तबीयत खराब है। इसी बहाने रिंकू अपना सामान और घर की कीमती चीजें लेकर अपने भाई के साथ चली गई, तब से आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। हरज्ञान ने बताया कि शादी कराने वाले गांव के ही तेहर सिंह, पप्पन और रीना ने पूरे पैसे लिए थे। वह कई बार चंडौस थाने जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर वह SP ऑफिस आया है। उसने मांग की है कि या तो उसकी पत्नी उसे वापस दिलाई जाए, या फिर उसे न्याय दिया जाए। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।