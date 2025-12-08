8 दिसंबर 2025,

सोमवार

अलीगढ़

मुझे मेरी बीबी दिलाओ…शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन फरार, गले में पोस्टर लटकाए SP ऑफिस पहुंचा युवक

अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन का एक और मामला सामने आया है। दिल्ली में नौकरी करने वाला युवक हरज्ञान पोस्टर लेकर SP के पास पहुंचा और कहा, मुझे मेरी बीबी दिलाओ।

अलीगढ़

image

anoop shukla

Dec 08, 2025

Up news, aligarh

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, पोस्टर लटकाए युवक

सोमवार को अलीगढ़ SP ऑफिस में उस समय हैरान करने वाला मामला आया जब एक युवक एक पोस्टर लेकर पहुंचा जिस पर लिखा था कि "मुझे मेरी बीवी दिलाओ"। उसे देखने वालों की भीड़ लग गई, उसने बताया कि चंडौस थाना इलाके के टिकरी भवापुर निवासी युवक हरज्ञान है और वह दिल्ली में प्राइवेट काम करता है। उसकी शादी करीब चार महीने पहले बुलंदशहर जिले की रिंकू नाम की लड़की से कराई गई थी। यह शादी गांव के नामजद लोगों ने बिचौलियों के जरिये कराई थी, इसके लिए हरज्ञान ने अपनी एक बीघा से कम जमीन बेचकर करीब 2 लाख 70 हजार रुपये दिए थे पूरे पैसे बिचौलिए पप्पन को दिए गए थे।

शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन घर से निकली, आज तक कोई खबर नहीं

हरज्ञान के मुताबिक, शादी के बाद नई दुल्हन केवल तीन दिन ही उसके साथ रही। चौथे दिन उसका एक साथी घर आया और बोला कि उसकी मां की तबीयत खराब है। इसी बहाने रिंकू अपना सामान और घर की कीमती चीजें लेकर अपने भाई के साथ चली गई, तब से आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। हरज्ञान ने बताया कि शादी कराने वाले गांव के ही तेहर सिंह, पप्पन और रीना ने पूरे पैसे लिए थे। वह कई बार चंडौस थाने जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर वह SP ऑफिस आया है। उसने मांग की है कि या तो उसकी पत्नी उसे वापस दिलाई जाए, या फिर उसे न्याय दिया जाए। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

अलीगढ़

अलीगढ़

अलीगढ़

अलीगढ़

