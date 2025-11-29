ड्यूटी पर नहीं पहुंची महिला सिपाही, कमरे में फंदे से लटकी मिली, मौत से विभाग में हड़कंप

हेमलता आगरा के रावली की रहने वाली थीं। वह 2016 बैच में भर्ती हुई थीं। वह अकेली रहकर ड्यूटी करती थीं। और बन्ना देवी इलाके में किराए पर कमरा लिया हुआ था। मकान मालिक भी पुलिस में ही कार्यरत हैं। पड़ोसियों का कहना है कि हेमलता अपने काम से काम रखने वाली लड़की थीं। किसी को कभी उनके कमरे पर आते जाते नहीं देखा गया।