अलीगढ़

एक युवती के साथ 5 लड़के, खाली मकान में कर रहे थे ये काम, पुलिस पहुंची तो…

गांव का ही युवक एक युवती के साथ खली पड़े मकान में पहुंच गया था। जिसके बाद उसने अपने पांच दोस्तों को भी बुला लिया। सभी दोस्त युवती के साथ मिलकर आपत्तिजनक हालत में मौज-मस्ती कर रहे थे।

अलीगढ़

Anurag Animesh

Dec 15, 2025

Aligarh News

Aligarh News(Symbolic AI Image-Grok)

Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। टप्पल थाना क्षेत्र के एक गांव में लंबे समय से खाली पड़े एक मकान में युवक-युवती समेत कई लोगों के मौजूद होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव का ही एक युवक इस बंद मकान का फायदा उठाकर एक युवती को वहां ले आया था। बाद में उसने अपने पांच अन्य दोस्तों को भी मौके पर बुला लिया। सभी दोस्त युवती के साथ मिलकर आपत्तिजनक हालत में मौज-मस्ती कर रहे थे।

Aligarh News: मकान काफी समय से बंद था


ग्रामीणों के मुताबिक, संबंधित मकान काफी समय से बंद पड़ा था और उसमें किसी तरह की आवाजाही नहीं होती थी। लेकिन जब अचानक वहां से संदिग्ध हलचल दिखाई दी, तो गांव के कुछ लोगों ने झांककर देखा। अंदर का नजारा देख वे हैरान रह गए। मकान के भीतर युवक-युवती आपत्तिजनक अवस्था में मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसी दौरान तीन युवक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाकि तीन युवकों और युवती को हिरासत में लेकर थाने ले गए।

शिकायत के बाद सभी को थाने लाया गया


थाना प्रभारी के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि युवक अपनी परिचित महिला मित्र के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे थे। गांव का युवक उन्हें निजी काम का हवाला देकर गांव ले आया था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद सभी को थाने लाया गया, जहां आवश्यक पूछताछ और हिदायत के बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस फरार युवकों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है।

