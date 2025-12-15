एक युवती के साथ 5 लड़के, खाली मकान में कर रहे थे ये काम, पुलिस पहुंची तो…



ग्रामीणों के मुताबिक, संबंधित मकान काफी समय से बंद पड़ा था और उसमें किसी तरह की आवाजाही नहीं होती थी। लेकिन जब अचानक वहां से संदिग्ध हलचल दिखाई दी, तो गांव के कुछ लोगों ने झांककर देखा। अंदर का नजारा देख वे हैरान रह गए। मकान के भीतर युवक-युवती आपत्तिजनक अवस्था में मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसी दौरान तीन युवक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाकि तीन युवकों और युवती को हिरासत में लेकर थाने ले गए।