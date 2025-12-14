दहेज न मिला तो हैवानियत पर उतरा जीजा, साली की अश्लील फोटो से कर रहा ब्लैकमेल, फिर हुआ ये…

बरेली। सुभाषनगर इलाके से रिश्तों को कलंकित कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने अपने ही जीजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी जीजा ने उसकी तस्वीरों को एडिट कर आपत्तिजनक बना दिया और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, वह युवती की शादी तुड़वाने और पूरी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी भी दे रहा है।
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी बहनोई लगातार व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेज रहा है और उसकी एडिट की गई अश्लील तस्वीरें उसके पिता के मोबाइल पर भी भेज चुका है। आरोपी खुलेआम धमकी देता है कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह इन तस्वीरों को वायरल कर देगा।
मामले में दहेज का एंगल भी सामने आया है। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी बहनोई शादी में दहेज न मिलने से नाराज है और अब 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है। जब पीड़िता ने इस घिनौनी हरकत की शिकायत अपनी बड़ी बहन से की, तो आरोपी ने गुस्से में आकर बहन के साथ मारपीट की।
पीड़िता की तहरीर पर सुभाषनगर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने आरोपी समेत दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि किस तरह कुछ लोग रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर महिलाओं को डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने से भी नहीं चूकते।
