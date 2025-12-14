दहेज न मिला तो हैवानियत पर उतरा जीजा, साली की अश्लील फोटो से कर रहा ब्लैकमेल, फिर हुआ ये…

बरेली। सुभाषनगर इलाके से रिश्तों को कलंकित कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने अपने ही जीजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी जीजा ने उसकी तस्वीरों को एडिट कर आपत्तिजनक बना दिया और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, वह युवती की शादी तुड़वाने और पूरी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी भी दे रहा है।