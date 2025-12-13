परीक्षा फार्म में फंस गया सिस्टम या छात्र, समर्थ पोर्टल को लेकर क्यों मचा हड़कंप, विवि ने खुद समझाई प्रक्रिया

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरना शुरू कर दिया है। आवेदन के दौरान आ रही दिक्कतों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सहायता के लिए वीडियो गाइड जारी की है।
वीडियो में फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। छात्र-छात्राएं 12 से 19 दिसंबर तक अपना विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के स्नातक और सामान्य सेमेस्टर प्रणाली के प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा तथा परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म 12 दिसंबर से भरे जा रहे हैं, जिनकी अंतिम तिथि 19 दिसंबर निर्धारित की गई है।
छात्र-छात्राएं भरे गए आवेदन पत्र 20 दिसंबर तक अपने कॉलेज में जमा कर सकेंगे। इसके बाद 22 दिसंबर तक महाविद्यालयों द्वारा फार्म का सत्यापन किया जाएगा। वहीं, विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही भरे जा रहे हैं।
आवेदन प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही विभाग प्रभारियों को एनरोलमेंट नंबर डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी समझाई गई है, ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में जारी वीडियो गाइड का सहारा लें।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग