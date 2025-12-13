परीक्षा फार्म में फंस गया सिस्टम या छात्र, समर्थ पोर्टल को लेकर क्यों मचा हड़कंप, विवि ने खुद समझाई प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही विभाग प्रभारियों को एनरोलमेंट नंबर डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी समझाई गई है, ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में जारी वीडियो गाइड का सहारा लें।