लूट का अड्डा बन गया सनराइज अस्पताल, इज्जतनगर पुलिस करेगी डॉक्टर और मैनेजर की वसूली की जांच

वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा कि यह सिर्फ मौत का मामला नहीं, बल्कि अस्पताल और पत्रकार पर हमले से जुड़ा गंभीर प्रकरण है। उन्होंने सोमवार को आला अधिकारियों से मुलाकात कर FIR दर्ज कराने की मांग रखने का ऐलान किया। प्रशासन की चुप्पी और जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल उठते रहे, वहीं सामाजिक और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस मुलाकात पर हैं, जो तय करेगी कि कानून की कार्रवाई कब और कैसे शुरू होगी।