नफरती मौलाना तौकीर समेत 20 उपद्रवी पर एक और चार्जशीट दाखिल, बाकी मुकदमों में भी जल्द कसेगा कानून का शिकंजा

बरेली। 26 सितंबर को हुए बवाल में पुलिस पर पथराव, फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने के मामले में सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज कोमल कुंडू की रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमे में अब मौलाना तौकीर रजा समेत 20 आरोपी नामजद किए गए हैं। वहीं, पुराने मुकदमों में दो आरोपियों के साथ 150 अज्ञात उपद्रवियों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस का दावा है कि तौकीर प्रकरण में सभी मुकदमों की चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर लोगों को इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए उकसाया। प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया, लेकिन तौकीर ने खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती दे दी। उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों को भड़काने का काम किया और चेतावनी दी कि यदि किसी को इस्लामिया ग्राउंड में आने से रोका गया तो परिणाम भयंकर होंगे।
इस उकसावे के बाद खलिल तिराहा और नौमेहला मस्जिद के पास हिंसक बवाल भड़का। मौलाना तौकीर और नदीम खान ने इस्लामिया कॉलेज में भीड़ को भड़काया। पुलिस ने बार-बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उपद्रवी हावी हो गए और कहा कि अगर किसी को रोका गया तो अंजाम बुरा होगा। भीड़ ने सर तन से जुदा, सरकार विरोधी और आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर दिए। जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग और पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामले की जांच दरोगा नितिन ने कर रही थी और अब उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा के साथ उनके करीबी नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीशी, फरहान रजा खां, फैजुल नवी, आरिफ खां, अनीस सकलैनी, अफजाल बेग, सफीले अहमद उर्फ शफी अहमद, फरहद, मोईन अली, सईद अहमद, रिहान, अफरोज, जुबैर, कसान, आमान हुसैन, मोहम्मद हरमैन और नेमतुल्ला को नामजद किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बाकी मामलों की चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी और इस हिंसा में शामिल सभी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग