नफरती मौलाना तौकीर समेत 20 उपद्रवी पर एक और चार्जशीट दाखिल, बाकी मुकदमों में भी जल्द कसेगा कानून का शिकंजा

इस उकसावे के बाद खलिल तिराहा और नौमेहला मस्जिद के पास हिंसक बवाल भड़का। मौलाना तौकीर और नदीम खान ने इस्लामिया कॉलेज में भीड़ को भड़काया। पुलिस ने बार-बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन उपद्रवी हावी हो गए और कहा कि अगर किसी को रोका गया तो अंजाम बुरा होगा। भीड़ ने सर तन से जुदा, सरकार विरोधी और आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर दिए। जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग और पेट्रोल बम से हमला कर दिया। इस हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामले की जांच दरोगा नितिन ने कर रही थी और अब उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।