एक गलती और सैकड़ों जिंदगियाँ खतरे में, कोहरे से निपटने को बरेली एयरपोर्ट ने क्यों बुलाया इमरजेंसी ड्रिल

इंडिगो की फ्लाइट समय से पहुँची: शुक्रवार को बेंगलुरू-बरेली-बेंगलुरू फ्लाइट समय से पहले बरेली पहुँची। निर्धारित समय दोपहर 2 बजकर 20 मिनट था, लेकिन फ्लाइट 1 बजकर 55 मिनट पर ही बरेली हवाई अड्डे पर उतर गई। वापस बेंगलुरू जाने वाली फ्लाइट ने 3 बजकर 4 मिनट पर उड़ान भरी। बेंगलुरू से बरेली आने वाले यात्रियों की संख्या 144 और जाने वाले यात्रियों की संख्या 187 रही।