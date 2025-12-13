13 दिसंबर 2025,

शनिवार

बरेली

एक गलती और सैकड़ों जिंदगियाँ खतरे में, कोहरे से निपटने को बरेली एयरपोर्ट ने क्यों बुलाया इमरजेंसी ड्रिल

बरेली हवाई अड्डा पर शनिवार को कोहरे के मौसम में उड़ानों के सुरक्षित संचालन के लिए एक विशेष अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विमानपत्तन निदेशक ने किया, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा यूनिट के कर्मचारी शामिल हुए।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 13, 2025

बरेली। बरेली हवाई अड्डा पर शनिवार को कोहरे के मौसम में उड़ानों के सुरक्षित संचालन के लिए एक विशेष अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विमानपत्तन निदेशक ने किया, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा यूनिट के कर्मचारी शामिल हुए।

प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को यह बताया गया कि अत्यधिक कोहरे में विमानों को उड़ाने और उतारने में किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं और यात्रियों को समय पर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए। विमानपत्तन अधिकारियों का कहना है कि कोहरे के बावजूद अब उड़ाने लगभग समय पर ही संचालित हो रही हैं।

अभ्यास में सभी एजेंसियों के कर्मचारियों ने कोहरे के कारण होने वाले व्यवधान और विलंब की स्थिति में अपनाए जाने वाले उपाय का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद विमानपत्तन निदेशक ने सभी एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की और सुधारात्मक उपायों को अपनाने पर जोर दिया।

इंडिगो की फ्लाइट समय से पहुँची: शुक्रवार को बेंगलुरू-बरेली-बेंगलुरू फ्लाइट समय से पहले बरेली पहुँची। निर्धारित समय दोपहर 2 बजकर 20 मिनट था, लेकिन फ्लाइट 1 बजकर 55 मिनट पर ही बरेली हवाई अड्डे पर उतर गई। वापस बेंगलुरू जाने वाली फ्लाइट ने 3 बजकर 4 मिनट पर उड़ान भरी। बेंगलुरू से बरेली आने वाले यात्रियों की संख्या 144 और जाने वाले यात्रियों की संख्या 187 रही।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एक गलती और सैकड़ों जिंदगियाँ खतरे में, कोहरे से निपटने को बरेली एयरपोर्ट ने क्यों बुलाया इमरजेंसी ड्रिल

