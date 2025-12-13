मौलाना तौकीर रजा और गुर्गों पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप, धमकियों से टूटे बुजुर्ग ने खाया ज़हर, FIR

पीड़िता का आरोप है कि पिछले सात वर्षों से उनके पिता तौकीर रजा और उसके गुर्गों के उत्पीड़न का शिकार होते आ रहे हैं, लेकिन दबंगों के भय से उनके सामने खुलकर आवाज नहीं उठा पाए। इज्जतनगर थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मौलाना तौकीर रजा फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बवाल मामले में बंद हैं।