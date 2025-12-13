13 दिसंबर 2025,

शनिवार

बरेली

मौलाना तौकीर रजा और गुर्गों पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप, धमकियों से टूटे बुजुर्ग ने खाया ज़हर, FIR

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में हुए बवाल प्रकरण का मामला ठंठा भी नहीं पड़ा था कि अब उनके खिलाफ जबरन जमीन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का नया सनसनीखेज मामला सामने आया है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 13, 2025

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में हुए बवाल प्रकरण का मामला ठंठा भी नहीं पड़ा था कि अब उनके खिलाफ जबरन जमीन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का नया सनसनीखेज मामला सामने आया है।

इज्जतनगर थाने में लाएवा नामक एक महिला ने तौकीर रजा, उनके बहनोई मोहसिन रजा और अन्य आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के वृद्ध और बीमार पिता की जमीन पर कब्जा करने के लिए आरोपियों ने हथियार दिखाकर धमकाया और जान से मारने की चेतावनी दी।

पीड़िता ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा के बहनोई मोहसिन रजा, इकराम बेग और विक्की ने उनके घर घुसकर माता-पिता के साथ बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दी। इस अत्याचार से तंग आकर पीड़िता के पिता ने 11 दिसंबर को आत्महत्या करने के लिए जहरीला पदार्थ खा लिया, जिन्हें अभी अस्पताल में उपचाराधीन रखा गया है।

पीड़िता का आरोप है कि पिछले सात वर्षों से उनके पिता तौकीर रजा और उसके गुर्गों के उत्पीड़न का शिकार होते आ रहे हैं, लेकिन दबंगों के भय से उनके सामने खुलकर आवाज नहीं उठा पाए। इज्जतनगर थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मौलाना तौकीर रजा फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बवाल मामले में बंद हैं।

Published on:

13 Dec 2025 10:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मौलाना तौकीर रजा और गुर्गों पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप, धमकियों से टूटे बुजुर्ग ने खाया ज़हर, FIR

