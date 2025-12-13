2,117 करोड़ तैयार, ठेकेदार अलर्ट… फिर बरेली की रिंग रोड दिल्ली में क्यों अटकी, किसने रोका मेगा प्रोजेक्ट

एनएचएआई ने इस परियोजना का ठेका आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। कार्यदायी संस्था ने छह महीने पहले ही कैंप कार्यालय स्थापित कर निर्माण सामग्री जुटाना शुरू कर दिया था। एनएचएआई के अधिकारी सितंबर में ही काम शुरू होने का दावा कर रहे थे, लेकिन मुआवजा वितरण और वन विभाग की एनओसी के चलते मामला उलझ गया। नवंबर के अंत में वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद प्रशासन और एनएचएआई अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें दिसंबर के मध्य तक 80 प्रतिशत मुआवजा वितरण का भरोसा दिया गया, जिसके बाद मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया।