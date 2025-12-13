13 दिसंबर 2025,

शनिवार

बरेली

जहरकांड का ड्रामा बेनकाब! अब बुजुर्ग पिता ने खोले बेटे-बहू के काले कारनामे, जानें क्या है पूरी सच्चाई

बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक परिवारिक विवाद ने सनसनी मचा दी है। तीन दिन पहले शाकिर नाम के युवक ने एसएसपी कार्यालय के बाहर ज़हर खाने का ड्रामा किया था, अब उसके पिता मुकद्दर ने बेटे और बहू रिहाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुज़ुर्ग पिता का कहना है कि बेटे-बहू उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और कुत्ते की जूठी रोटी तक खिलाते हैं, साथ ही संपत्ति अपने नाम कराना चाहते हैं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 13, 2025

बरेली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी गांव से जुड़ा ज़हरखुरानी ड्रामा अब एक सनसनीखेज पारिवारिक युद्ध में बदलता नजर आ रहा है। तीन दिन पहले एसएसपी कार्यालय के बाहर ज़हर खाने का नाटक कर सुर्खियों में आया युवक शाकिर अब खुद आरोपों के कठघरे में खड़ा हो गया है।

शाकिर के पिता मुकद्दर अपने अन्य बेटों के साथ शनिवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे और बड़े बेटे शाकिर व उसकी पत्नी रिहाना पर ऐसे-ऐसे आरोप लगाए, जिन्हें सुनकर पुलिस अधिकारी भी चौंक गए।

70 साल की उम्र में जुल्म झेल रहा हूं

70 वर्षीय मुकद्दर ने कांपती आवाज में बताया कि उनका बेटा शाकिर और बहू रिहाना उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और जबरन संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रहे हैं। जबकि परिवार में उनके कुल छह बेटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले शाकिर ने उनकी पत्नी हमीदन की बेरहमी से पिटाई की थी और सीने पर लात मारी थी। इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार बिखर गया और सभी बेटे अलग-अलग रहने लगे।

कुत्ते की जूठी रोटी खिलाई गई

मुकद्दर का आरोप है कि शाकिर और रिहाना उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खाना मांगने पर गालियां दी जाती हैं और कई बार कुत्ते की जूठी रोटी तक खिलाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि बेटे-बहू ने कई बार मारपीट की और खुलेआम धमकाया कि ऐसा कांड करेंगे कि पूरा घर जेल चला जाएगा। बुज़ुर्ग पिता का कहना है कि शाकिर का ज़हर खाने का ड्रामा पूरी तरह साजिश था, ताकि संपत्ति के मामले में दबाव बनाया जा सके और परिवार को फंसाया जा सके।

पुलिस जांच में जुटी

इज्जतनगर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ बेटे का जहरकांड, दूसरी तरफ पिता के दिल दहला देने वाले आरोप, बरेली का यह पारिवारिक विवाद अब कानून और इंसाफ की दहलीज पर पहुंच चुका है।

Updated on:

13 Dec 2025 09:08 pm

Published on:

13 Dec 2025 09:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जहरकांड का ड्रामा बेनकाब! अब बुजुर्ग पिता ने खोले बेटे-बहू के काले कारनामे, जानें क्या है पूरी सच्चाई

