जहरकांड का ड्रामा बेनकाब! अब बुजुर्ग पिता ने खोले बेटे-बहू के काले कारनामे, जानें क्या है पूरी सच्चाई

मुकद्दर का आरोप है कि शाकिर और रिहाना उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। खाना मांगने पर गालियां दी जाती हैं और कई बार कुत्ते की जूठी रोटी तक खिलाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि बेटे-बहू ने कई बार मारपीट की और खुलेआम धमकाया कि ऐसा कांड करेंगे कि पूरा घर जेल चला जाएगा। बुज़ुर्ग पिता का कहना है कि शाकिर का ज़हर खाने का ड्रामा पूरी तरह साजिश था, ताकि संपत्ति के मामले में दबाव बनाया जा सके और परिवार को फंसाया जा सके।