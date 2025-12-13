लातों से मारा-कुत्ते की झूठी रोटी खिलाई…बेटे और बहू ने हैवानियत की सारी हदें की पार, 70 साल के बुजुर्ग पिता को रस्सी से बांधकर

70 साल के बुजुर्ग पिता ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। बेटे-बहू रोज करते थे टॉर्चर (इमेज सोर्स: ग्रोक AI जनरेटेड इमेज)
Senior Citizen Torture Case: यूपी के बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक 70 साल के बुजुर्ग ने अपने बेटे और बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रहपुरा चौधरी इलाके में रहने वाले मुकद्दर का कहना है कि उसके बड़े बेटे शाकिर बेग और बहू रिहाना ने उसे भूखा रखते थे, खाना नहीं देते थे। जब वह मांगता तो उसे रस्सी में बांधकर डंडे से पीटने लगते थे। मन नहीं भरता तो लातों से मारने लगते थे। गंदी-गंदी गालियां देते थे। कुत्ते की झूठी रोटी खिलाते थे।
उसने बताया कि उसके 6 बच्चे हैं, पत्नी के इंतकाल के बाद वह बारी-बारी से 6-6 महीनों के लिए अपने बेटों के पास रहता है। सबके मकान भी अलग-अलग है।
बुजुर्ग ने अपनी आपबीती बयां करते हुए, SSP से मदद के लिए गुहार लगाई है। उसका कहना हैं कि बड़े बेटे ने ही मेरी पत्नी को लात से मारा था। जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। अब वह मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। SSP साहब मुझे बचा लीजिए… वह मुझे मार देगा। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूं। मैंने भागकर अपनी जान बचाई है। अब अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, तो इसके लिए शाकिर जिम्मेदार होगा। मैं डर-डर के जी रहा हूं।
बुजुर्ग ने बताया कि शकील के घर पर जब मैं रहने गया तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर बाद में बेटा और बहू दोनों पैसों को लेकर परेशान करने लगे थे। उनका कहना था कि जमीन बेच दो, मैंने हार मानकर अपनी 6 बीघा जमीन बेच दी। लेकिन फिर बाद में वह पुश्तैनी मकान अपने नाम कराने के लिए कहने लगा, जब मैंने मना कर दिया तो मुझे रोज पीटने लगा। मेरे पुश्तैनी मकान की कीमत 25 लाख रुपए है।
मैं फिलहाल अपने छोटे बेटे के साथ रहता हूं। 8 दिसंबर को शाकिर अपनी पत्नी रिहाना और बेटी लइवा के साथ उनके घर पहुंचा और अंदर घुसते ही उनकी गर्दन पर पैर रखकर जान से मारने की कोशिश की। जब छोटे बेटे शारिक ने बीच-बचाव किया तो शाकिर ने उसे भी बेरहमी से पीट दिया। 8 दिसंबर को शाकिर अपनी पत्नी रिहाना और बेटी लइवा के साथ उनके घर पहुंचा और अंदर घुसते ही उनकी गर्दन पर पैर रखकर जान से मारने की कोशिश की। जब छोटे बेटे शारिक ने बीच-बचाव किया तो शाकिर ने उसे भी बेरहमी से पीट दिया।
पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक, शाकिर जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था और धमकी दी कि मांग पूरी न हुई तो पूरे जिले को हिला देने वाला कांड कर देगा और भाइयों को झूठे मुकदमों में फंसा देगा। सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बुजुर्ग की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग