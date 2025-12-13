आखिर क्यों पंकज चौधरी को ही मिल रही यूपी बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी? ये है वो 5 कारण

Pankaj Chaudhary Nomination। UP BJP President Election 2025: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि उन्हें ही यूपी बीजेपी का नेतृत्व पंकज चौधरी के हाथों में आने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कोई अन्य नेता या कार्यक्रता बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं करने वाला है। जिसे साफ तय माना जा रहा है कि पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने जाएंगे।