13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

आखिर क्यों पंकज चौधरी को ही मिल रही यूपी बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी? ये है वो 5 कारण

UP BJP New President: यूपी BJP अध्यक्ष को लेकर पंकर चौधरी ने नामंकन दाखिल कर दिया, लेकिन आखिर क्यों इन्हीं के ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Dec 13, 2025

पंकज चौधरी। फोटो सोर्स- फेसबुक (Pankaj Chaudhary)

Pankaj Chaudhary Nomination। UP BJP President Election 2025: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि उन्हें ही यूपी बीजेपी का नेतृत्व पंकज चौधरी के हाथों में आने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कोई अन्य नेता या कार्यक्रता बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं करने वाला है। जिसे साफ तय माना जा रहा है कि पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने जाएंगे।

पंकज चौधरी के नामांकन के बाद लोगों के मन में ये सावल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों पंकज चौधरी को ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 5 पॉइंटर में जानें जवाब-

  • यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और सपा के PDA फार्मूले को ध्वस्त करने के लिए, पार्टी द्वारा पंकज चौधरी के चेहरे पर दाव खेला जा रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी OBC समाज से आते हैं। इसलिए पंकज चौधरी को यह बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है।
  • पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पंकज चौधरी को अमित शाह का बहुत करीबी माना जाता है, जो एक बड़ा कारण माना जा रहा है।
  • पंकज चौधरी लगातार 7 बार महाराजगंज से सांसद रहे चुके हैं, जो उनके अनुभवों को साफ-साफ दिखाता है, जिसका भाजपा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।
  • पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, लेकिन कुर्मी के साथ अन्या जातियों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है।
  • पंकज चौधरी मुख्यमंत्रि योगी अदित्यनाथ के गृह क्षेत्र के बगल से आते हैं, जहां उनका पूरा प्रभाव लोगों के बीच देखने को मिलता है।

पंकज चौधरी भाजपा के गद्दावर नेता और सात बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहने और पूर्वी यूपी में मजबूत पकड़ के कारण उन्हें इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 03:57 pm

Published on:

13 Dec 2025 03:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आखिर क्यों पंकज चौधरी को ही मिल रही यूपी बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी? ये है वो 5 कारण

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सपा को हराने के लिए उत्साहित है BJP’, SIR और नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर क्या बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य

up politics what did deputy cm keshav prasad maurya said about sir and new bjp resident
लखनऊ

UP: ‘पर्सनल सेक्रेटरी, फर्निश्ड ऑफिस और….’, जानें, कितनी मिलती है BJP प्रदेश अध्यक्ष को सैलरी?

salary of bjp state president in uttar pradesh why pankaj chaudhary name being considered up politics
लखनऊ

UP BJP New President: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने किया नामांकन

लखनऊ

Cough Syrup Scam: 1000 करोड़ के कफ सिरप नशा रैकेट पर ईडी का शिकंजा, लखनऊ समेत 25 ठिकानों पर छापे, कई नए लिंक सामने आए

कोडीन युक्त कफ सिरप रैकेट का पर्दाफाश, नए-नए लिंक आए सामने (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

UP: इस बार भी नहीं मिलेगी महिला प्रदेश अध्यक्ष! BJP इस चेहरे पर खेल गई दाव

up politics bjp may surprise by giving woman state president in uttar pradesh
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.