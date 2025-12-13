‘सपा को हराने के लिए उत्साहित है BJP’, SIR और नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर क्या बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य

वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने X पोस्ट में लिखा, "भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इस मायने में उसके सामने कांग्रेस व सपा समेत बाकी परिवारवादी पिछलग्गू दल कहीं नहीं ठहरते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 की जीत केवल एक ट्रेलर थी, 2027 में जनता के आशीर्वाद और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से उससे भी बड़ी विजय तय है। PM मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण और विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प अडिग है। 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व के पूर्ण होने पर, नया नेतृत्व और भाजपा का हर एक कार्यकर्ता बिहार की तरह यूपी में भी कमल खिलाने को पूरी तरह तैयार है।"