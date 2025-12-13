UP: महिला प्रदेश अध्यक्ष देकर चौंका सकती है BJP! 14 दिसंबर तक अगर एलान नहीं तो फिर कब?

BJP सूत्रों की माने तो, प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं से रायशुमारी पूरी कर ली है। खबर ये भी सामने आई थी कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी CM डॉ. दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, संजय राय, अमरपाल मौर्य, प्रियंका रावत सहित कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी।