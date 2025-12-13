13 दिसंबर 2025,

लखनऊ

UP: महिला प्रदेश अध्यक्ष देकर चौंका सकती है BJP! 14 दिसंबर तक अगर एलान नहीं तो फिर कब?

UP BJP State President Update News: उत्तर प्रदेश में क्या महिला प्रदेश अध्यक्ष देकर BJP चौंका सकती है? जानिए, अगर 14 दिसंबर तक एलान नहीं तो फिर कब तक यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का एलान हो सकता है?

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 13, 2025

up politics bjp may surprise by giving woman state president in uttar pradesh

UP: महिला प्रदेश अध्यक्ष देकर चौंका सकती है BJP! 14 दिसंबर अगर एलान नहीं तो फिर कब? प्रतीकात्मक तस्वीर

UP BJP State President Update News:उत्तर प्रदेश BJP प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर इंतजार कुछ ही घंटों में समाप्त हो सकता है। सवाल ये है कि क्या BJP महिला प्रदेश अध्यक्ष देकर चौंका सकती है?

हाल ही में हुई है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति

हाल ही में BJP ने उत्तर प्रदेश में 14 संगठनात्मक जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। अब पार्टी का फोकस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर है। BJP अक्सर चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। इसी वजह से चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या यूपी BJP की प्रदेश अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जा सकता है?

प्रमुख नेताओं से रायशुमारी पूरी

BJP सूत्रों की माने तो, प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं से रायशुमारी पूरी कर ली है। खबर ये भी सामने आई थी कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी CM डॉ. दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, संजय राय, अमरपाल मौर्य, प्रियंका रावत सहित कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी।

सभी नेताओं से विचार-विमर्श के बाद विनोद तावड़े ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी थी। इसके बाद दिल्ली में भी CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से रायशुमारी की जा चुकी है।

क्या महिला को बनाया जाएगा यूपी BJP का नया प्रदेश अध्यक्ष?

BJP ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है, लेकिन अब तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों में केवल मणिपुर में ही शारदा देवी महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त की गई हैं। उत्तर भारत या किसी भी हिंदी भाषी राज्य में किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है।

BJP नेतृत्व को अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में महिला प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकती है।

क्यों चौंकाने वाला दांव खेल सकती है BJP?

राजनीतिक जानकारों की माने तो, पिछले कुछ चुनावों से BJP को महिला मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिलता रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां आधी आबादी ने NDA गठबंधन को भारी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा महिला कार्ड खेलकर महिला मतदाताओं यानी आधी आबादी को अपने पक्ष में साधने की रणनीति अपना सकती है।

अगर 14 तक एलान नहीं तो फिर कब होगा?

BJP सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय नेतृत्व भी धर्म, अध्यात्म और तिथि को देखते हुए ही निर्णय लेता है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला 14 दिसंबर तक नहीं हुआ तो फिर मामला 15 जनवरी तक टल सकता है। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास चलेगा, इस दौरान कोई शुभ कार्य और नियुक्तियां नहीं की जाती हैं। ऐसे में चर्चा है कि फिर प्रदेश अध्यक्ष 15 जनवरी या उसके बाद ही मिलेगा।

भारतीय जनता पार्टी

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

Updated on:

13 Dec 2025 12:55 pm

Published on:

13 Dec 2025 12:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP: महिला प्रदेश अध्यक्ष देकर चौंका सकती है BJP! 14 दिसंबर तक अगर एलान नहीं तो फिर कब?

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

