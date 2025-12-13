13 दिसंबर 2025,

शनिवार

लखनऊ

यूपी BJP में हलचल! साध्वी निरंजन अचानक पहुंची कार्यालय, अध्यक्ष पद को लेकर कही बड़ी बात

UP BJP New President: साध्वी निरंजन ज्योति अचानक BJP दफ्तर पहुंचीं। इसके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है।

लखनऊ

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 13, 2025

यूपी BJP में हलचल! साध्वी निरंजन अचानक पहुंची कार्यालय

साध्वी निरंजन अचानक पहुंची BJP कार्यालय

UP BJP New President: यूपी के अगले BJP अध्यक्ष को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच साध्वी निरंजन ज्योति अचानक लखनऊ में BJP दफ्तर पहुंचकर सभी को चौंका दिया है। जिससे पूरे सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। अभी तक केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का नाम फाइल माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही साध्वी निरंजन ज्योति को लखनऊ में BJP दफ्तर के पास देखा, फिर से लोगों के मन में सस्पेंस खड़ा कर दिया। जैसे ही साध्वी निरंजन ज्योति को पत्रकारों ने देखा, तो उन्हें घेर लिया और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछने लगे।

पंकज चौधरी को लेकर क्या बोलीं?

पत्रकारों को सवालों का जवाब देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा कहा कि आज का BJP के लिए बड़ा त्योहार है, जिसके लिए मैं शामिल होने आई हूं। मेरी BJP अध्यक्ष पद के लिए कोई अपेक्षा नहीं है। साथ ही जब उनसे पंकज चौधरी को लेकर सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि संगठन जो भी फैसला लेगा, वो आपको पता चल जाएगा। बता दें कि पंकज चौधरी के अलावा साध्वी को भी BJP अध्यक्ष पद को लेकर एक दावेदार माना जा रहा है। यही नहीं साध्वी ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही इनकेनामों को अटकलें तेज हो गई थी।

एक साथ तीन निशाने!

अगर भाजपा साध्वी को अध्यक्ष बनाती है, तो इससे वो तीन निशाने एक साथ लगाएगी, पहला- महिला वोट बैंक साधने का, दूसरा- पिछड़े वर्ग को नेतृत्व देना और तीसरा- निषाद समाज में अपनी पकड़ मजबूत करना। साथ ही सपा के PDA फार्मूले को पूरी तरह ध्वस्त करने में सफल साबित हो सकती है। बता दें कि आज लखनऊ में BJP अध्यक्ष को लेकर नामांकन हो रहा है। जिसके बाद कल यानी 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी।

Updated on:

13 Dec 2025 12:58 pm

Published on:

13 Dec 2025 12:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी BJP में हलचल! साध्वी निरंजन अचानक पहुंची कार्यालय, अध्यक्ष पद को लेकर कही बड़ी बात

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

