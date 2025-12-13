यूपी BJP में हलचल! साध्वी निरंजन अचानक पहुंची कार्यालय, अध्यक्ष पद को लेकर कही बड़ी बात

पत्रकारों को सवालों का जवाब देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा कहा कि आज का BJP के लिए बड़ा त्योहार है, जिसके लिए मैं शामिल होने आई हूं। मेरी BJP अध्यक्ष पद के लिए कोई अपेक्षा नहीं है। साथ ही जब उनसे पंकज चौधरी को लेकर सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि संगठन जो भी फैसला लेगा, वो आपको पता चल जाएगा। बता दें कि पंकज चौधरी के अलावा साध्वी को भी BJP अध्यक्ष पद को लेकर एक दावेदार माना जा रहा है। यही नहीं साध्वी ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही इनकेनामों को अटकलें तेज हो गई थी।