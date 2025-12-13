यूपी BJP में हलचल! साध्वी निरंजन अचानक पहुंची कार्यालय, अध्यक्ष पद को लेकर कही बड़ी बात

साध्वी निरंजन अचानक पहुंची BJP कार्यालय
UP BJP New President: यूपी के अगले BJP अध्यक्ष को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच साध्वी निरंजन ज्योति अचानक लखनऊ में BJP दफ्तर पहुंचकर सभी को चौंका दिया है। जिससे पूरे सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। अभी तक केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का नाम फाइल माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही साध्वी निरंजन ज्योति को लखनऊ में BJP दफ्तर के पास देखा, फिर से लोगों के मन में सस्पेंस खड़ा कर दिया। जैसे ही साध्वी निरंजन ज्योति को पत्रकारों ने देखा, तो उन्हें घेर लिया और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछने लगे।
पत्रकारों को सवालों का जवाब देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा कहा कि आज का BJP के लिए बड़ा त्योहार है, जिसके लिए मैं शामिल होने आई हूं। मेरी BJP अध्यक्ष पद के लिए कोई अपेक्षा नहीं है। साथ ही जब उनसे पंकज चौधरी को लेकर सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि संगठन जो भी फैसला लेगा, वो आपको पता चल जाएगा। बता दें कि पंकज चौधरी के अलावा साध्वी को भी BJP अध्यक्ष पद को लेकर एक दावेदार माना जा रहा है। यही नहीं साध्वी ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही इनकेनामों को अटकलें तेज हो गई थी।
अगर भाजपा साध्वी को अध्यक्ष बनाती है, तो इससे वो तीन निशाने एक साथ लगाएगी, पहला- महिला वोट बैंक साधने का, दूसरा- पिछड़े वर्ग को नेतृत्व देना और तीसरा- निषाद समाज में अपनी पकड़ मजबूत करना। साथ ही सपा के PDA फार्मूले को पूरी तरह ध्वस्त करने में सफल साबित हो सकती है। बता दें कि आज लखनऊ में BJP अध्यक्ष को लेकर नामांकन हो रहा है। जिसके बाद कल यानी 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी।
