Constable Suicide: शादी की खुशियों से पहले बुझ गया घर का चिराग, लखनऊ में सिपाही की आत्महत्या से हर आंख नम

यह घटना आलमबाग थाना क्षेत्र की भीमनगर स्थित बरहा कॉलोनी की है, जहां सिपाही बालकृष्ण अपने साथी सिपाही विनोद के साथ किराए के कमरे में रहता था। शुक्रवार को बालकृष्ण की नाइट ड्यूटी नहीं थी, इसलिए वह दिनभर कमरे पर ही था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार दोपहर से ही वे बालकृष्ण को लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था। पहले तो उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन देर शाम तक संपर्क न होने पर उन्होंने उसके रूममेट विनोद को फोन किया।