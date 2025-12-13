Promotion: यूपी प्रशासन में बड़ा प्रमोशन, चार बने प्रमुख सचिव और उन्नीस अधिकारी सचिव पद पर पदोन्नत

बताया जा रहा है कि इन पदोन्नतियों का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के बाद अब जाकर शासन ने अधिसूचना जारी की है। इससे न केवल प्रमोट हुए अधिकारियों में उत्साह है, बल्कि पूरी प्रशासनिक सेवा में सकारात्मक संदेश गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े स्तर पर हुए प्रमोशन से उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के पदोन्नत होने से निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और विभागीय समन्वय बेहतर होगा। प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी शासन और फील्ड प्रशासन के बीच सेतु का काम करते हैं। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों का ऊंचे पदों पर पहुंचना विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक साबित होगा।