यूपी न्यूज

मौसम विभाग: राजधानी में 13, 14 को 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Mausam Ka Hal: मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, गोरखपुर सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है।

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Dec 13, 2025

UP Weather Update

UP Weather Update(AI Image-Grok)

UP Weather Update: दिसंबर के मध्य में ठंड का प्रकोप और बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से धूप पर भी असर पड़ रहा है। धूप निकलती तो है लेकिन उसमें तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं होती है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो शुक्रवार की सुबह लखनऊ में दृश्यता घटकर 530 मीटर तक आ गई थी। इसी के साथ मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि राजधानी में 13 और 14 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रदेश के कई जिलों में भी घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इतना रहा न्यूनतम तापमान


मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में तापमान की बात करें तो दिन में धूप तेज न होने के कारण अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री तक ही रहा। क्योंकि धूप पर भी घने कोहरे का असर पड़ रहा है। शाम होते होते पारा और गिरने लगा। शुक्रवार को राज्य में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

इन जिलों में अलर्ट जारी


मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में 13 और 14 दिसंबर को कई जिलों का घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, देवरिया और गाजीपुर समेत आस-पास के इलाकों में दो दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश


मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अंडमान-निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Published on:

13 Dec 2025 01:21 am

Hindi News / UP News / मौसम विभाग: राजधानी में 13, 14 को 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

