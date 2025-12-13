मौसम विभाग: राजधानी में 13, 14 को 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Weather Update: दिसंबर के मध्य में ठंड का प्रकोप और बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से धूप पर भी असर पड़ रहा है। धूप निकलती तो है लेकिन उसमें तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं होती है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो शुक्रवार की सुबह लखनऊ में दृश्यता घटकर 530 मीटर तक आ गई थी। इसी के साथ मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि राजधानी में 13 और 14 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रदेश के कई जिलों में भी घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।