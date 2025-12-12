12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा नया अंदाज़: 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14, 15 और 16 को देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 12, 2025

Heavy rain alert issued by IMD

Heavy rain alert issued by IMD

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश हुई और इस वजह से पूरा सीज़न शानदार रहा। कई राज्यों में तो इतनी रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई कि नदियों, तालाबों और बांधों में पानी पूरी तरह भर गया। कुछ राज्यों में मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से बाढ़ भी आ गई। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। अब मौसम का नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है जिससे मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का अंदाज़?

मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हुई, लेकिन इसके जाने के बाद बारिश रुक गई। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बर्फबारी की भी संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून के दौरान जम्मू-कश्मीर में भी जमकर बादल बरसे। मानसून के बाद जम्मू-कश्मीर में बारिश पर ब्रेक लगा, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू-कश्मीर में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू-कश्मीर में 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बर्फबारी की भी संभावना है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देश में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अंडमान-निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बिजली तेज़ हवा और धूल भरी आंधी चलने का भी अलर्ट है।

इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देश में मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को केरल, कर्नाटक और अंडमान-निकोबार में जमकर बादल बरसेंगे।

राजस्थान और दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का अंदाज़?

राजस्थान और दिल्ली में मानसून के दौरान और कुछ दिन बाद तक जोरदार बारिश देखने को मिली। अब राजस्थान और दिल्ली में ठंड का असर बढ़ने लगा है। राजस्थान और दिल्ली में भी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

Published on:

12 Dec 2025 04:43 pm

Hindi News / National News / मौसम दिखाएगा नया अंदाज़: 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

