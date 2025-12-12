मौसम दिखाएगा नया अंदाज़: 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के सीज़न में इस बार देशभर में जोरदार बारिश हुई और इस वजह से पूरा सीज़न शानदार रहा। कई राज्यों में तो इतनी रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई कि नदियों, तालाबों और बांधों में पानी पूरी तरह भर गया। कुछ राज्यों में मानसून के दौरान जमकर बादल बरसने से बाढ़ भी आ गई। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। अब मौसम का नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है जिससे मौसम नया अंदाज़ दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।