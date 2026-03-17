Rajya Sabha Election 2026: बिहार में फिर फेल हो गया विपक्ष, पांचों सीट NDA के खाते में, जानिये हरियाणा और ओडिशा का हाल



हरियाणा में चुनाव से ज्यादा चर्चा मतपत्र की गोपनीयता को लेकर हुए विवाद की रही। मतदान के दौरान कुछ विधायकों पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने मतपत्र अनधिकृत लोगों को दिखाए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। इसी मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने भाजपा विधायक और मंत्री अनिल विज के मत को अमान्य करने की मांग की, जबकि भाजपा ने कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह और भरत बेनीवाल के वोट पर सवाल उठाया। इन शिकायतों के कारण मतगणना करीब पांच घंटे तक रुकी रही। बाद में चुनाव आयोग ने मामले की जांच कर फैसला सुनाया। आयोग ने अनिल विज और भरत बेनीवाल के वोट को मान्य माना, जबकि कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह का वोट अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात मतगणना की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। अभी तक हरियाणा के परिणाम जारी नहीं हुए हैं।