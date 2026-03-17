17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Rajya Sabha Election 2026: बिहार में फिर फेल हो गया विपक्ष, पांचों सीट NDA के खाते में, जानिये हरियाणा और ओडिशा का हाल

देश के 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए। बिहार में एनडीए ने सभी पांच सीटें जीत लीं, जबकि ओडिशा में क्रॉस-वोटिंग से भाजपा को फायदा मिला। हरियाणा में मतपत्र गोपनीयता विवाद के कारण मतगणना कई घंटों तक रुकी रही।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 17, 2026

Rajya Sabha Election 2026

Rajya Sabha Election 2026(Image-ANI)

Rajya Sabha Election 2026: सोमवार को देश के कई राज्यों में राज्यसभा की सीटों के लिए चुनावी हलचल देखने को मिली। कुल मिलाकर 10 राज्यों में 37 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया हुई। इनमें से सात राज्यों में स्थिति इतनी स्पष्ट थी कि 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले ही निर्वाचित घोषित कर दिए गए। असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में उम्मीदवारों को चुनौती नहीं मिली और वे सीधे राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन असली राजनीतिक मुकाबला बिहार, ओडिशा और हरियाणा में देखने को मिला। यहां 11 सीटों के लिए मतदान कराया गया। बिहार में पांच, ओडिशा में चार और हरियाणा में दो सीटों के लिए वोटिंग हुई। इन राज्यों में चुनाव के दौरान राजनीतिक रणनीति, क्रॉस वोटिंग और मतपत्र को लेकर विवाद जैसी कई घटनाएं सामने आई।

Rajya Sabha Election 2026: बिहार में क्या रहा गणित?


सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के राज्यसभा चुनाव की रही। यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला था। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार मैदान में थे। वहीं महागठबंधन ने अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार बनाया था। मतदान के बाद नतीजों ने साफ कर दिया कि एनडीए ने पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरकर सभी पांच सीटों पर जीत हासिल कर ली। एनडीए के कुल 202 विधायकों ने मतदान किया। इनमें से नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44-44 विधायकों का समर्थन मिला। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42-42 वोट प्राप्त हुए।

पांचों सीट जीती NDA


हालांकि पांचवीं सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। इस सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार शिवेश कुमार और महागठबंधन के अमरेंद्र धारी सिंह के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। पहले चरण में अमरेंद्र धारी सिंह को 37 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि शिवेश कुमार को 30 वोट मिले थे। लेकिन बाद में दूसरे वरीयता वोटों की गिनती ने पूरा खेल बदल दिया। महागठबंधन के चार विधायकों ने मतदान से दूरी बना ली, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। दूसरे वरीयता वोटों की वजह से शिवेश कुमार के कुल वोटों की वैल्यू बढ़कर 4202 हो गई, जबकि अमरेंद्र धारी सिंह 3700 वोट वैल्यू पर ही रुक गए। इस तरह एनडीए ने बिहार की सभी सीटें अपने नाम कर लीं।

Rajya Sabha Election: ओडिशा में क्या हुआ?


ओडिशा में भी राज्यसभा चुनाव काफी रोचक रहा। यहां चार सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजू जनता दल, कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए। क्रॉस वोटिंग ने चुनाव परिणाम को काफी प्रभावित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने अपनी सीट जीत ली। भाजपा के ही सुजीत कुमार भी दोबारा राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। सबसे दिलचस्प जीत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय की रही, जो भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। जानकारी के मुताबिक बीजेडी और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे दिलीप राय की राह आसान हो गई। बीजेडी के संतृप्त मिश्रा भी चुनाव जीतने में सफल रहे।

Rajya Sabha Chunav: हरियाणा का हाल


हरियाणा में चुनाव से ज्यादा चर्चा मतपत्र की गोपनीयता को लेकर हुए विवाद की रही। मतदान के दौरान कुछ विधायकों पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने मतपत्र अनधिकृत लोगों को दिखाए, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ। इसी मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने भाजपा विधायक और मंत्री अनिल विज के मत को अमान्य करने की मांग की, जबकि भाजपा ने कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह और भरत बेनीवाल के वोट पर सवाल उठाया। इन शिकायतों के कारण मतगणना करीब पांच घंटे तक रुकी रही। बाद में चुनाव आयोग ने मामले की जांच कर फैसला सुनाया। आयोग ने अनिल विज और भरत बेनीवाल के वोट को मान्य माना, जबकि कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह का वोट अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात मतगणना की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। अभी तक हरियाणा के परिणाम जारी नहीं हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Mar 2026 01:17 am

Hindi News / National News / Rajya Sabha Election 2026: बिहार में फिर फेल हो गया विपक्ष, पांचों सीट NDA के खाते में, जानिये हरियाणा और ओडिशा का हाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ओवल ऑफिस में जूतों पर बहस: बड़े साइज ने छेड़ी ‘मर्दानगी’ और फैशन की चर्चा

Oval Office Oversized Shoe Debate
राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा अलग अंदाज: 48 घंटे में बारिश का IMD अलर्ट, कई राज्यों में बरसेंगे बादल

IMD issues a heavy rain and hailstorm alert
राष्ट्रीय

भारत विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ युवा कांग्रेस का संसद घेराव, कई कार्यकर्ता हिरासत में

Congress
राष्ट्रीय

ममता कालिया और जितेंद्र कुमार सोनी को मिलेगा 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार

Jitendra Kumar Soni Mamta Kalia
राष्ट्रीय

न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में अचानक कंपन और तेज शोर, 6 घंटे बाद बीच रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग

Air India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.